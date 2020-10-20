Свыше 10 тысяч больных в день: главный санврач объясняет, когда появятся COVID-госпитали

Разворачивать временные ковидные госпитали вне медицинских учреждений в Украине планируют при ориентировочном ежедневном количестве больных с COVID-19 на уровне 11-15 тысяч, или при резком скачке болезни в определенном городе или регионе.

Источник: комментарий замминистра здравоохранения, главного санитарного врача Виктора Ляшко, предоставленный "Украинской правде"

Детали: УП попросила уточнить, как правительство работает над развертыванием коек в немедицинских учреждениях, о чем сообщил Офис президента 19 октября при результатам селекторного совещания. Ляшко отметил, что запас коек в системе здравоохранения еще есть, и объяснил алгоритм запуска временных госпиталей.

какие немедицинские учреждения рассматриваются как локации

Прямая речь: "Прежде всего, распоряжением руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (эпидемии COVID-19) мы обязали областные госадминистрации определить больницы, которые до конца этой недели будут полностью перепрофилированы для госпитализации пациентов с коронавирусной болезнью. Это означает, что в эти больницы не будут госпитализироваться больные с другими болезнями, и появляется четкий маршрут для пациентов у которых кроме COVID-19 есть и другие медицинские проблемы (травма, острая хирургическая патология и т.д.).

Когда все эти кровати заполнятся более чем на 75% с учетом, что перепрофилировано как минимум 30% всего коечного фонда на административной территории, тогда необходимо запускать процесс развертывания временных ковидних госпиталей.

Они будут обустраиваться в уже определенных областными администрациями местах, каковыми являются выставочные центры, спортивные сооружения, гостиницы или санатории. В этих заведениях должны обеспечиваться надлежащие условия как для лиц, которые будут размещены, так и для персонала, который будет обслуживать пациентов - это включает вентиляцию, возможность дезинфекции, распределение потоков пациентов и другие принципы размещения временных госпиталей.

сколько койкомест планируется развернуть в каждом регионе

Прямая речь: "Сейчас у нас есть расчеты по критической нагрузке в регионах, поэтому вопрос дополнительного развертывания коек прорабатывается непосредственно с регионами. С точки зрения целесообразности, в связи со сложностью организации оправданным является открытие подобных госпиталей для достаточно большого количества лиц - от 500 койко-мест".

каковы временные рамки, когда планируется открытие таких COVID-госпиталей

Прямая речь: "По нашим расчетам полноценный запуск COVID-госпиталей будет необходимым при ориентировочном ежедневном количестве больных с COVID-19 на уровне 11-15 тысяч. Но все будет зависеть и от распыленности этого количества больных по всей стране или, наоборот, появления большого количества больных в одном городе или области.

Сейчас мы говорим о потенциальных 50 тысячах коек в существующих больницах, которые будут задействованы для лечения пациентов коронавируса и более 15 000 коек с уже подведенным централизованным кислородом. То есть запас коек в системе здравоохранения еще есть. Но каждому из нас нужно делать все возможное для того, чтобы дополнительные госпитали не понадобились. В первую очередь этого можно достичь соблюдением санитарных норм".

какой медицинский и другой персонал будет задействован для ухода за пациентами

Прямая речь: "Это будет медицинский персонал, который может выполнять именно высокоспециализированные функции, но также предусматривается привлечение волонтеров и других лиц, имеющих опыт в уходе за пациентами или работы в условиях гуманитарной необходимости. В том числе рассматриваем вариант сложившихся медицинских бригады из других регионов Украины.

Министерством здравоохранения издан приказ от 28 августа 2020 №1976, которым упорядочены некоторые вопросы привлечения с целью противодействия распространению коронавирусной болезни дополнительно на условиях контракта, лиц, имеющих соответствующее специальное образование, которые соответствуют единым квалификационным требованиям".

кого именно будут размещать в таких COVID-госпиталях: людей с подозрением или больных с подтвержденным диагнозом

Прямая речь: "В мобильных госпиталях должны соблюдаться критерии, подобные стандартным условиям госпитализации. Размещать лиц без симптомов нет необходимости. Поэтому размещение будет выстраиваться в зависимости от имеющегося персонала и оборудования, необходимого для оказания надлежащей медицинской помощи больным".

Рассматривается ли вариант задействовать для лечения больных коечный фонд и медиков Академии медицинских наук, Минздрава и ведомственных медучреждений, расположенных в столице, как о том просил мэр Виталий Кличко

Прямая речь: "Да, уже есть планы по развертыванию коек в больницах Национальной академии наук, а также в ведомственных медицинских учреждениях, например, в больницах "Укрзализныци". В частности в г. Харьков уже две больницы "Укрзализныци" включены в перечень больниц, которые оказывают медицинскую помощь больным с коронавирусной болезнью.

Больницы Академии медицинских наук рассматриваются в первую очередь для госпитализации больных с другими соматическими болезнями, то есть тех потенциальных пациентов, которые должны были быть госпитализированы в многопрофильные больницы, которые уже перепрофилированы для оказания помощи больным с COVID-19".