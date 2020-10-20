Довіра до опитування Зеленського: думки українців розділилися

41% українців не будуть довіряти результатам "всенародного опитування", ініційованого президентом Володимиром Зеленським на день місцевих виборів, а 43% - будуть їм довіряти.

Джерело: опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 17-19 жовтня

Деталі: 44% респондентів вважають, що це опитування – щирий намір президента почути думку більшості, 44% – що це політична технологія для досягнення власних цілей.

Найбільше віри у щирість намірів і довіри до відповідей на 5 запитань від Зеленського – у мешканців заходу країни.

Разом із тим, 55% респондентів на час опитування КМІСу мали намір взяти участь в опитуванні президента.

Довідка: КМІС із 17 до 19 жовтня провів 505 інтерв'ю методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України, до вибірки не включаються окуповані території.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 4,5% для показників близьких до 50%, 3,9% — для показників близьких до 25%, 2,7% — для показників близьких до 10%.

Нагадаємо: Володимир Зеленський за 12 днів до місцевих виборів оголосив про проведення "всеукраїнського опитування" паралельно з ними: 25 жовтня біля дільниць українцям задаватимуть п'ять запитань:

- Чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах?

- Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?

- Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?

- Чи підтримуєте ви легалізацію каннабісу в медичних цілях – для зменшення болю у важких хворих?

- Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності.

Ініціатива президента наразилася на шквал критики, соцмережами пішли насмішливі варіації на тему "5 питань". Зеленський закликав пропонувати інші питання на подальші опитування.

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