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Довіра до опитування Зеленського: думки українців розділилися

Вівторок, 20 жовтня 2020, 10:32

41% українців не будуть довіряти результатам "всенародного опитування", ініційованого президентом Володимиром Зеленським на день місцевих виборів, а 43% - будуть їм довіряти.

Джерело: опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 17-19 жовтня

Деталі: 44% респондентів вважають, що це опитування – щирий намір президента почути думку більшості, 44% – що це політична технологія для досягнення власних цілей.

 
 

Найбільше віри у щирість намірів і довіри до відповідей на 5 запитань від Зеленського – у мешканців заходу країни.

55% респондентів на час опитування КМІСу мали намір взяти участь в опитуванні президента.

 

Довідка: КМІС із 17 до 19 жовтня провів 505 інтерв'ю методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України, до вибірки не включаються окуповані території.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 4,5% для показників близьких до 50%, 3,9% — для показників близьких до 25%, 2,7% — для показників близьких до 10%.

Теми: соціологіяопитуванняопитуванняЗеленський


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