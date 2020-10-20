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Доверие к опросу Зеленского: мнения украинцев разделились

Вторник, 20 октября 2020, 10:32
Доверие к опросу Зеленского: мнения украинцев разделились

41% украинцев не будут доверять результатам "всенародного опроса", инициированного президентом Владимиром Зеленским в день местных выборов, а 43% - будут им доверять.

Источник: опрос Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 17-19 октября

Детали: 44% респондентов считают, что этот опрос - искреннее намерение президента услышать мнение большинства, 44% - что это политическая технология для достижения собственных целей.

 
 

Больше всего веры в искренность намерений и доверия к ответам на 5 вопросов от Зеленского - у жителей запада страны.

Вместе с тем, 55% респондентов на время опроса КМИСа намеревались принять участие в опросе президента.

 

Справка: КМИС с 17 по 19 октября провел 505 интервью методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины, в выборку не включаются оккупированные территории.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 4,5% для показателей близких к 50%, 3,9% - для показателей близких к 25%, 2,7% - для показателей близких к 10%.

Напомним: Владимир Зеленский за 12 дней до местных выборов объявил о проведении "всеукраинского опроса" параллельно с ними: 25 октября возле участков украинцам будут задавать пять вопросов:

- Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?

- Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?

- Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?

- Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли у тяжелых больных?

- Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.

Инициатива президента наткнулась на шквал критики, по сетям пошли насмешливые вариации на тему "5 вопросов". Зеленский призвал предлагать другие вопросы на последующие опросы.

Читайте также: "Услышу каждого". Зеленский хочет узнать о спорах на кухнях на всенародном опросе

Шантаж с ядерным оружием: что стоит за Зе-вопросом о Будапештском меморандуме

Алена Рощенко, УП

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Темы: социологияопросопросЗеленский
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