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Зеленський: Ніщо не заважає нам питати думку українців раз на місяць чи раз на тиждень

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 10:18
Зеленський: Ніщо не заважає нам питати думку українців раз на місяць чи раз на тиждень
Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський розглядає можливість проводити "всенародні опитування" з важливих для українців питань щомісяця, або навіть щотижня.

Джерело: відеозвернення Зеленського у Facebook

Пряма мова: "25 жовтня ми можемо показати, що цей механізм має право на існування. І ніщо не заважає нам щомісяця, або навіть щотижня, говорити про важливе та дізнаватися твою думку".

Деталі: Зеленський відзначив, що  "всі політики критикують ідею опитування", бо бояться думки громадян, "переконують, що українці якісь дурні, неосвічені і, не дай боже, їх щось питати".

За словами президента, політики "дуже бояться", бо якщо народовладдя реально запрацює, то вони просто будуть непотрібні – "їх перестануть запрошувати на ток-шоу, спонсорувати їхні партії, їх думка більше нікому не буде цікавою, бо все будуть вирішувати громадяни України".

Зеленський закликав українців писати у коментарях під відео – з яких іще питань вони хочуть висловити свою думку. Як приклад глава держави назвав легалізацію зброї чи подвійне громадянство, тривалість навчання в школі, єврономери, парламентську республіку тощо.

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Який злочин, таке і покарання. Або чому "народна відповідь" на перше питання президента нікого не здивує

Передісторія: 

  • 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на 5 питань. Самі питання він тоді не назвав.
  • В Офісі президента пояснили, що це опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків.
  • У більшості фракцій Верховної Ради розкритикували ідею президента.
  • 14 жовтня Зеленський озвучив перше питання, а 15 жовтня – друге. 
  • 15 жовтня В Офісі Володимира Зеленського озвучили список питань, які увійдуть до Всеукраїнського опитування 25 жовтня – серед них питання щодо Донбасу, канабісу і скорочення кількості народних депутатів.
  • 16 жовтня Зеленський озвучив 3 останні запитання зі свого "всенародного опитування" і попросив українців написати теми, які їх цікавлять, для наступних опитувань.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Зеленськийопитування
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