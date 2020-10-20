Суд у справі Мартиненка зірвала адвокат, яка з криками вибігла з зали - САП
Судове засідання у справі "Енергоатому", де одним із обвинувачених є екснардеп Микола Мартиненко, зірвав адвокат сторони захисту.
Джерело: Повідомлення САП у Facebook, повідомлення ГО "Центр протидії корупції"
Деталі: У вівторок Вищий антикорупційний суд мав розпочати засідання з дослідження письмових доказів у справі про обвинувачення колишнього народного депутата та інших осіб, в тому числі чинних та колишніх посадових осіб ДП "СхідГЗК" та ДП "НАЕК Енергоатом", у заволодінні коштами вказаних підприємств в особливо великих розмірах.
В САП заявляють, що засідання в черговий раз було зірване поведінкою сторони захисту, зокрема адвокатом, яка перебивала прокурора. В ЦПК повідомили, що йдеться про адвокатку Нонну Надіч.
Дослівно САП: "Так, адвокат двох обвинувачених у справі почала перебивати пояснення прокурора САП з приводу письмових доказів сторони обвинувачення у справі. Не зважаючи на зауваження головуючої судді, вона продовжила викрикувати та перебивати як суддів, так і прокурора.
Після відмови у зміні черговості виступу сторін, захисниця з викриками вибігла із зали суду, тим самим позбавивши своїх клієнтів правової допомоги.
Залишення адвокатом судової зали унеможливило подальше проведення судового засідання, оскільки участь захисника у кримінальних провадженнях щодо особливо тяжкого злочину є обов’язковою.
Зважаючи на таку поведінку, суд ухвалив рішення звернутися до органів адвокатського самоврядування щодо притягнення її до відповідальності".
Наступне засідання призначене на 9:00 год. 22 жовтня".
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Передісторія:
- У червні стало відомо, що Федеральний кримінальний суд Швейцарії визнав винним екснардепа Миколу Мартиненка у відмиванніблизько 2,8 млн євро через швейцарську фінансову систему "в складі злочинного угруповання".
- Сам Мартиненко заявив, що Рішення швейцарського суду не набуло чинності, і він уже оскарживйого в апеляційному суді.
- В Україні Мартиненка обвинувачують в організації схеми з розкрадання на двох держпідприємствах. Крім епізоду з "Енергоатомом" є ще другий, що стосується закупівлі ДП "СхідГЗК" уранового концентрату.
- Підприємство мало самостійно забезпечити видобуток сировини, проте керівництво закупило її за кордоном через австрійську фірму-прокладку "Штоєрман", пов’язану з Мартиненком, спричинивши шкоду у розмірі 17,2 млн доларів США.
- У липні 2020 року, за версією ЦПК, підозрювані у справі "Енергоатому" могли вдатися до затягування суду через відмову від власних адвокатів.