Суд у справі Мартиненка зірвала адвокат, яка з криками вибігла з зали - САП

Судове засідання у справі "Енергоатому", де одним із обвинувачених є екснардеп Микола Мартиненко, зірвав адвокат сторони захисту.

Джерело: Повідомлення САП у Facebook, повідомлення ГО "Центр протидії корупції"

Деталі: У вівторок Вищий антикорупційний суд мав розпочати засідання з дослідження письмових доказів у справі про обвинувачення колишнього народного депутата та інших осіб, в тому числі чинних та колишніх посадових осіб ДП "СхідГЗК" та ДП "НАЕК Енергоатом", у заволодінні коштами вказаних підприємств в особливо великих розмірах.

В САП заявляють, що засідання в черговий раз було зірване поведінкою сторони захисту, зокрема адвокатом, яка перебивала прокурора. В ЦПК повідомили, що йдеться про адвокатку Нонну Надіч.

Дослівно САП: "Так, адвокат двох обвинувачених у справі почала перебивати пояснення прокурора САП з приводу письмових доказів сторони обвинувачення у справі. Не зважаючи на зауваження головуючої судді, вона продовжила викрикувати та перебивати як суддів, так і прокурора.

Після відмови у зміні черговості виступу сторін, захисниця з викриками вибігла із зали суду, тим самим позбавивши своїх клієнтів правової допомоги.

Залишення адвокатом судової зали унеможливило подальше проведення судового засідання, оскільки участь захисника у кримінальних провадженнях щодо особливо тяжкого злочину є обов’язковою.

Зважаючи на таку поведінку, суд ухвалив рішення звернутися до органів адвокатського самоврядування щодо притягнення її до відповідальності".

Наступне засідання призначене на 9:00 год. 22 жовтня".

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