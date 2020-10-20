Суд по делу Мартыненко сорвала адвокат, с криками выбежавшая из зала - САП

Судебное заседание по делу "Энергоатома", где одним из обвиняемых является екснардеп Николай Мартыненко, сорвал адвокат стороны защиты.

Источник: Сообщение САП в Facebook, сообщение ОО "Центр противодействия коррупции"

Детали: Во вторник Высший антикоррупционный суд должен начать заседание по исследованию письменных доказательств по делу об обвинении Мартиненко и других лиц, в том числе действующих и бывших должностных лиц ГП "ВостГОК" и ГП "НАЭК Энергоатом", в завладении средствами указанных предприятий в особо крупных размерах.

В САП заявляют, что заседание в очередной раз было сорвано поведением стороны защиты, в частности адвокатом, которая перебивала прокурора. В ЦПК сообщили, что речь идет об адвокате Нонне Надыч.

Дословно САП: "Адвокат двух обвиняемых по делу начала перебивать объяснения прокурора САП по поводу письменных доказательств стороны обвинения по делу. Несмотря на замечания председательствующего судьи, она продолжила выкрикивать и перебивать как судей, так и прокурора.

После отказа в изменении очередности выступления сторон, защитница с криками выбежала из зала суда, тем самым лишив своих клиентов правовой помощи.

Оставление адвокатом зала сделало невозможным дальнейшее проведение судебного заседания, поскольку участие защитника в уголовном производстве по особо тяжкому преступлению является обязательным.

Несмотря на такое поведение, суд принял решение обратиться в органы адвокатского самоуправления по привлечению его к ответственности.

Следующее заседание назначено на 9:00 ч. 22 октября".

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