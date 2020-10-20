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Суд по делу Мартыненко сорвала адвокат, с криками выбежавшая из зала - САП

Вторник, 20 октября 2020, 18:18
Суд по делу Мартыненко сорвала адвокат, с криками выбежавшая из зала - САП

Судебное заседание по делу "Энергоатома", где одним из обвиняемых является екснардеп Николай Мартыненко, сорвал адвокат стороны защиты.

Источник: Сообщение САП в Facebook, сообщение ОО "Центр противодействия коррупции"

Детали: Во вторник Высший антикоррупционный суд должен начать заседание по исследованию письменных доказательств по делу об обвинении Мартиненко и других лиц, в том числе действующих и бывших должностных лиц ГП "ВостГОК" и ГП "НАЭК Энергоатом", в завладении средствами указанных предприятий в особо крупных размерах.

В САП заявляют, что заседание в очередной раз было сорвано поведением стороны защиты, в частности адвокатом, которая перебивала прокурора. В ЦПК сообщили, что речь идет об адвокате Нонне Надыч.

Дословно САП: "Адвокат двух обвиняемых по делу начала перебивать объяснения прокурора САП по поводу письменных доказательств стороны обвинения по делу. Несмотря на замечания председательствующего судьи, она продолжила выкрикивать и перебивать как судей, так и прокурора.

После отказа в изменении очередности выступления сторон, защитница с криками выбежала из зала суда, тем самым лишив своих клиентов правовой помощи.

Оставление адвокатом зала сделало невозможным дальнейшее проведение судебного заседания, поскольку участие защитника в уголовном производстве по особо тяжкому преступлению является обязательным.

Несмотря на такое поведение, суд принял решение обратиться в органы адвокатского самоуправления по привлечению его к ответственности.

Следующее заседание назначено на 9:00 ч. 22 октября".

Знать больше: Под прицелом Европы. В каких делах за рубежом фигурирует Мартыненко

Предыстория:

  • В июне стало известно, что Федеральный уголовный суд Швейцарии признал виновным екснардепа Николая Мартыненко в отмыванииоколо 2,8 млн евро через швейцарскую финансовую систему "в составе преступной группировки".
  • Сам Мартыненко заявил, что решение швейцарского суда не вступило в силу, и он уже обжаловалего в апелляционном суде.
  • В Украине Мартыненко обвиняют в организации схемы по хищению на двух госпредприятиях. Кроме эпизода с "Энергоатомом" есть еще второй, касается закупки ГП "ВостГОК" уранового концентрата.
  • Предприятие должно самостоятельно обеспечить добычу сырья, однако руководство закупило ее за рубежом через австрийскую фирму-прокладку "Штоерман", связанную с Мартыненко, вызвав ущерб в размере 17,2 млн долларов США.
  • В июле 2020 года, по версии ЦПК, подозреваемые по делу "Энергоатома" могли прибегнуть к затягиванию суда из-за отказа от собственных адвокатов.

Украинская правда

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Темы: МартыненкосудАнтикоррупционный суд
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