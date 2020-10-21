Солом’янський суд столиці затвердив угоди про визнання винуватості двох ексдиректорів і засновників ТОВ "Оптимумспецдеталь" Володимира Волохача і Романа Чуби, чиє підприємство постачало деталі для підприємств "Укроборонпрому".

Джерело: "Судовий репортер" із посиланням на вирок від 6 жовтня

Деталі: Директорів звинувачували у розробці схеми постачання комплектуючих військової техніки для держпідприємств учасникам Концерну, що дозволяло ухилятись від сплати податків. Окрім того, Волоха і Чубу, які в різні часи керували "Оптимумспецдеталь", звинувачували в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Угоди про визнання винуватості чоловіки уклали із заступником керівника антикорупційної прокуратури Грищуком. Вони визнали свою провину та зобов’язались давати свідчення, зокрема і щодо інших учасників організованої групи. Обвинуваченим призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати деякі посади на 3 роки і з конфіскацією майна.

"Водночас чоловіків звільнили від відбування покарання у вигляді позбавлення волі та конфіскації майна із випробуванням, якщо протягом 1 року вони не вчинять нового злочину", – зазначили у виданні.

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