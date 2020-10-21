Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд затвердив угоди директорам “прокладки” у справі з оточення Гладковського

Середа, 21 жовтня 2020, 02:21
Суд затвердив угоди директорам “прокладки” у справі з оточення Гладковського

Солом’янський суд столиці затвердив угоди про визнання винуватості двох ексдиректорів і засновників ТОВ "Оптимумспецдеталь" Володимира Волохача і Романа Чуби, чиє підприємство постачало деталі для підприємств "Укроборонпрому".

Джерело: "Судовий репортер" із посиланням на вирок від 6 жовтня 

Деталі: Директорів звинувачували у розробці схеми постачання комплектуючих військової техніки для держпідприємств учасникам Концерну, що дозволяло ухилятись від сплати податків. Окрім того, Волоха і Чубу, які в різні часи керували "Оптимумспецдеталь", звинувачували в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Угоди про визнання винуватості чоловіки уклали із заступником керівника антикорупційної прокуратури Грищуком. Вони визнали свою провину та зобов’язались давати свідчення, зокрема і щодо інших учасників організованої групи. Обвинуваченим призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати деякі посади на 3 роки і з конфіскацією майна. 

"Водночас чоловіків звільнили від відбування покарання у вигляді позбавлення волі та конфіскації майна із випробуванням, якщо протягом 1 року вони не вчинять нового злочину", – зазначили у виданні. 

 Нагадаємо:

  • Видання "Bihus.info" у лютому – березні 2019 року оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення тодішнього президента Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. 
  • За даними журналістів, постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами організував 22-річний син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський разом з друзями – Рогозою та Жуковим. Ключовою фірмою у схемах була "Оптимумспецдеталь".
  • Гладковський-старший, за даними журналістів, щонайменше один раз отримував "відкат" у 30 тисяч доларів з цієї схеми, а усі слідчі органи, включно з НАБУ, "зливали" справи про корупцію за хабарі.
  • Тодішній генпрокурор Юрій Луценко підтвердив, що частину деталей для військової техніки Україна отримує контрабандою з Російської Федерації.
  • Олег Гладковський заявив, що справа, в якій фігурує його син, "штучно скомпільована з брехливих провокаційних фактів" і її намагаються використовувати у виборчій кампанії".

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: УкроборонпромГладковський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Укроборонпром
Держконцерн "Укроборонпром" остаточно реформували в акціонерне товариство
Зеленський звільнив голову "Укроборонпрому"
Розтрата пів мільйона гривень: ексдиректор підприємства "Укроборонпрому" отримав підозру
Останні новини
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
Усі новини...
Реклама: