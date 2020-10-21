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Суд утвердил соглашения директорам "прокладки" в "деле Гладковского"

Среда, 21 октября 2020, 02:21

Соломенский суд столицы утвердил соглашения о признании виновности двух экс-директоров и учредителей ООО "Оптимумспецдеталь" Владимира Волохача и Романа Чубы, чье предприятие поставляло детали для предприятий "Укроборонпрома". 

Источник: "Судебный репортер" со ссылкой на приговор от 6 октября

Детали: Директоров обвиняли в разработке схемы поставок комплектующих военной техники для госпредприятий участников Концерна, что позволяло уклоняться от уплаты налогов. Кроме того, Волоха и Чубу, которые в разное время руководили "Оптимумспецдеталь", обвиняли в легализации имущества, полученного преступным путем.

Соглашения о признании виновности мужчины заключили с заместителем руководителя антикоррупционной прокуратуры Грищуком. Они признали свою вину и обязались давать показания, в том числе и в отношении других участников организованной группы. Обвиняемым назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать некоторые должности на 3 года и с конфискацией имущества.

"Вместе с тем мужчин освободили от отбывания наказания в виде лишения свободы и конфискации имущества с испытанием, если в течение 1 года они не совершат нового преступления", – отметили в издании.

Напомним:

  • Издание "Bihus.info" в феврале – марте 2019 года обнародовало расследование о том, как люди из окружения тогдашнего президента Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.
  • По данным журналистов, поставку контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковський вместе с друзьями – Рогозой и Жуковым. Ключевой фирмой в схемах была "Оптимумспецдеталь".
  • Гладковський-старший, по данным журналистов, по меньшей мере один раз получал "откат" в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.
  • Тогдашний генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из Российской Федерации.
  • Олег Гладковський заявил, что дело, в котором фигурирует его сын, "искусственно скомпилировано из лживых провокационных фактов" и его пытаются использовать в избирательной кампании".

Украинская правда
Темы: УкроборонпромГладковский


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