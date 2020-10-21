Соломенский суд столицы утвердил соглашения о признании виновности двух экс-директоров и учредителей ООО "Оптимумспецдеталь" Владимира Волохача и Романа Чубы, чье предприятие поставляло детали для предприятий "Укроборонпрома".

Источник: "Судебный репортер" со ссылкой на приговор от 6 октября

Детали: Директоров обвиняли в разработке схемы поставок комплектующих военной техники для госпредприятий участников Концерна, что позволяло уклоняться от уплаты налогов. Кроме того, Волоха и Чубу, которые в разное время руководили "Оптимумспецдеталь", обвиняли в легализации имущества, полученного преступным путем.

Соглашения о признании виновности мужчины заключили с заместителем руководителя антикоррупционной прокуратуры Грищуком. Они признали свою вину и обязались давать показания, в том числе и в отношении других участников организованной группы. Обвиняемым назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать некоторые должности на 3 года и с конфискацией имущества.

"Вместе с тем мужчин освободили от отбывания наказания в виде лишения свободы и конфискации имущества с испытанием, если в течение 1 года они не совершат нового преступления", – отметили в издании.

Напомним: