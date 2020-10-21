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Венедіктова: Незалежність прокурорів під загрозою через дискримінацію в оплаті праці

Середа, 21 жовтня 2020, 03:10
Фото: ОГПУ

Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що незалежність прокурорів перебуває під загрозою через дискримінаційні положення щодо оплати їх праці, які заклали у проєкт державного бюджету. 

Джерело: Венедіктова під час зустрічі із представниками Ради Європи, передає Офіс генпрокурора 

Дослівно: "Ірина Венедіктова обговорила з представниками Ради Європи ряд проблемних питань. За її словами, гарантія незалежності прокурорів опинилась під загрозою, у зв’язку із дискримінаційними положеннями щодо оплати праці прокурорів, зазначеними у проєкті Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"".

Деталі: Як повідомили в ОГПУ, представники Офісу Ради Європи висловили занепокоєння з цього приводу.

Українська правда
Теми: ГенпрокуратурапрокуратураВенедіктова


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