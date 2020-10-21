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Венедиктова считает, что независимость прокуроров под угрозой из-за дискриминации в оплате труда

Среда, 21 октября 2020, 03:10
Фото: ОГПУ

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что независимость прокуроров находится под угрозой из-за дискриминационных положений по оплате их труда, которые заложили в проект государственного бюджета.

Источник: Венедиктова во время встречи с представителями Совета Европы, передает Офис генпрокурора

Дословно: "Ирина Венедиктова обсудила с представителями Совета Европы ряд проблемных вопросов. По ее словам, гарантия независимости прокуроров оказалась под угрозой, в связи с дискриминационными положениями по оплате труда прокуроров, указанными в проект Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021"".

Детали: Как сообщили в ОГПУ, представители Офиса Совета Европы выразили обеспокоенность по этому поводу.

Украинская правда
Темы: ГенпрокуратурапрокуратураВенедиктова


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