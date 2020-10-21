Розвідка США вважає, що РФ причетна до публікації листів сина Байдена

Співробітники розвідки США стверджують, що за оприлюдненням у ЗМІ начебто особистих листів сина кандидата у президент Джо Байдена Хантера стоїть Росія.

Джерело: Politico

Деталі: У цьому впевнені понад 50 розвідників.

У розпорядженні видання є лист екскерівників Центрального розвідувального управління США, колишнього очільника Пентагону та інших чиновників. У ньому йдеться, що поява електронних листів періоду роботи Байдена-молодшого в українській газовій компанії Burisma, має ознаки інформаційної кампанії Росії.

Водночас розвідники не надали ніяких доказів, які б підтверджували причетність Москви до цього.

Що передувало: Соціальні мережі Facebook і Twitter обмежили репости статті New York Post, де йдеться про листування сина кандидата у президенти США Джо Байдена Хантера.

Президент США Дональд Трамп закликав генерального прокурора Білла Барра почати розслідування про корупцію щодо сина його суперника від Демократичної партії Джо Байдена.