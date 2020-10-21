Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Розвідка США вважає, що РФ причетна до публікації листів сина Байдена

Середа, 21 жовтня 2020, 05:55

Співробітники розвідки США стверджують, що за оприлюдненням у ЗМІ начебто особистих листів сина кандидата у президент Джо Байдена Хантера стоїть Росія. 

Джерело: Politico

Деталі: У цьому впевнені понад 50 розвідників. 

У розпорядженні видання є лист екскерівників Центрального розвідувального управління США, колишнього очільника Пентагону та інших чиновників. У ньому йдеться, що поява електронних листів періоду роботи Байдена-молодшого в українській газовій компанії Burisma, має ознаки інформаційної кампанії Росії. 

Водночас розвідники не надали ніяких доказів, які б підтверджували причетність Москви до цього.  

Що передувало: Соціальні мережі Facebook і Twitter обмежили репости статті New York Post, де йдеться про листування сина кандидата у президенти США Джо Байдена Хантера. 

Президент США Дональд Трамп закликав генерального прокурора Білла Барра почати розслідування про корупцію щодо сина його суперника від Демократичної партії Джо Байдена. 

Українська правда
Теми: СШАБайденРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 20 жовтня: Зеленський у Раді, Порошенко і корупція

фото, відеоЗакупівля неякісних бронежилетів: ексзаступнику міністра оборони повідомили про підозру

Недоотримання бюджетом 2,2 млрд: ексголові податкової повідомили про підозру

Цинік, актор і піарник: у Раді розкритикували послання Зеленського

Мінкульт радить читати книгу про Стуса, вона з'явиться в бібліотеках

інфографікаВибори-2020: соціологи назвали п'ятірку електоральних лідерів

Усі новини...
США
РФ залишається одним із найголовніших ворогів США – Пентагон
Трамп закликав генпрокурора США провести розслідування щодо сина Байдена
США розширили санкції проти "Північного потоку-2" - WSJ
Останні новини
05:55
Розвідка США вважає, що РФ причетна до публікації листів сина Байдена
04:01
Другу добу поспіль СММ ОБСЄ фіксує порушення "тиші" лише на Донеччині
03:10
Венедіктова: Незалежність прокурорів під загрозою через дискримінацію в оплаті праці
02:21
Суд затвердив угоди директорам “прокладки” у справі з оточення Гладковського
01:29
На Буковині значно збільшили число тестувань на COVID-19
00:43
РФ залишається одним із найголовніших ворогів США – Пентагон
00:18
КСУ назвав "спробою підриву авторитету" закиди "слуг" щодо розгляду антикорупційного законодавства
23:57
У Харкові не вистачає бюлетенів: поліція розслідує справу
23:22
фотоКияни при свічках зачитували книгу про Стуса біля Печерського райсуду
22:43
В ніч на середу в декількох областях похолодає до нуля
Усі новини...