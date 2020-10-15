Facebook і Twitter обмежили поширення статті про листування сина Байдена

Соціальні мережі Facebook і Twitter обмежили репости статті New York Post, де йдеться про листування сина кандидата у президенти США Джо Байдена Хантера.

Джерело: CNBC

Деталі: Представник Facebook Енді Стоун заявив, що вказана історія має право на перевірку достовірності з боку відповідних фахівців. "А поки ми скоротимо поширення цієї статті на платформі", – написав представник компанії.

Зазначається, що перевірки потребує історія нібито спроб знайомства Хантера-молодшого із топ-менеджером української газової компанії Burisma.

Представник виборчої кампанії Джо Байдена Ендрю Бейтс відповів на статтю New York Post. Він заявив, що офіційні розслідування підтвердили, що Байден на посаді віцепрезидента проводив лише офіційну політику США щодо України.

CNBC наголошує, що таке рішення Facebook є дуже важливим, оскільки соцмережа заявляла, що виступає за свободу слова та не може визначати, що є істиною.

У Twitter обмеження щодо статті запровадили пізніше, ніж у Facebook. Там це рішення аргументували відсутністю авторитетних джерел походження вказаної інформації.

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