Facebook і Twitter обмежили поширення статті про листування сина Байдена
Соціальні мережі Facebook і Twitter обмежили репости статті New York Post, де йдеться про листування сина кандидата у президенти США Джо Байдена Хантера.
Джерело: CNBC
Деталі: Представник Facebook Енді Стоун заявив, що вказана історія має право на перевірку достовірності з боку відповідних фахівців. "А поки ми скоротимо поширення цієї статті на платформі", – написав представник компанії.
Зазначається, що перевірки потребує історія нібито спроб знайомства Хантера-молодшого із топ-менеджером української газової компанії Burisma.
Представник виборчої кампанії Джо Байдена Ендрю Бейтс відповів на статтю New York Post. Він заявив, що офіційні розслідування підтвердили, що Байден на посаді віцепрезидента проводив лише офіційну політику США щодо України.
CNBC наголошує, що таке рішення Facebook є дуже важливим, оскільки соцмережа заявляла, що виступає за свободу слова та не може визначати, що є істиною.
У Twitter обмеження щодо статті запровадили пізніше, ніж у Facebook. Там це рішення аргументували відсутністю авторитетних джерел походження вказаної інформації.
Передісторія:
- Хантер Байден син колишнього віцепрезидента США, а тепер кандидата у президенти США Джо Байдена, 2014 році став одним із членів Наглядової ради компанії Burisma, яка належить українському мільйонеру Миколі Злочевському та у часи генпрокурора Віктора Шокіна була об’єктом кількох кримінальних справ.
- У 2018 році Джо Байден розповів, що погрожував українським лідерам не дати кредит, якщо вони не звільнять Шокіна.
- Після цього Шокін заявив, що був змушений припинити розслідування стосовно компанії Burisma під тиском з боку США.
- В НАБУ повідомляли, що розслідування щодо компанії "Burisma Limited" не стосується періоду, коли син Байдена Хантер був одним із членів Наглядової ради цієї компанії.