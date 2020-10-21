Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Разведка США считает, что РФ причастна к публикации писем сына Байдена

Среда, 21 октября 2020, 05:55

Сотрудники разведки США утверждают, что за обнародованием в СМИ вроде личных писем сына кандидата в президент Джо Байдена Хантера стоит Россия.

Источник: Politico

Детали: В этом уверены более 50 разведчиков.

В распоряжении издания есть исьмо экс-руководителя Центрального разведывательного управления США, бывшего главы Пентагона и других чиновников. В нем говорится, что появление электронных писем периода работы Байдена-младшего в украинской газовой компании Burisma, имеет признаки информационной кампании России.

В то же время разведчики не предоставили никаких доказательств, подтверждающих причастность Москвы к этому.

Что предшествовало: Социальные сети Facebook и Twitter ограничили репосты статьи New York Post, где идет речь о переписке сына кандидата в президенты США Джо Байдена Хантера.

Президент США Дональд Трамп призвал генерального прокурора Билла Барра начать расследование о коррупции в отношении сына его соперника от Демократической партии Джо Байдена.

Украинская правда
Темы: СШАБайденРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 20 октября: Зеленский в Раде, Порошенко и коррупция

фото, видеоЗакупка некачественных бронежилетов: экс-заместителю министра обороны сообщили о подозрении

Недополучение бюджетом 2,2 млрд: экс-главе налоговой сообщили о подозрении

Циник, актер и пиарщик: в Раде раскритиковали послание Зеленского

Минкульт советует читать книгу о Стусе, она появится в библиотеках

инфографикаВыборы-2020: социологи назвали пятерку электоральных лидеров

Все новости...
США
РФ остается одним из главных врагов США – Пентагон
Трамп призвал генпрокурора США провести расследование в отношении сына Байдена
США расширили санкции против "Северного потока-2" - WSJ
Последние новости
05:55
Разведка США считает, что РФ причастна к публикации писем сына Байдена
04:01
Вторые сутки СММ ОБСЕ фиксирует нарушения "тишины" только в Донецкой области
03:10
Венедиктова: Независимость прокуроров под угрозой из-за дискриминации в оплате труда
02:21
Суд утвердил соглашения директорам "прокладки" в деле из окружения Гладковского
01:29
На Буковине значительно увеличили число тестов на COVID-19
00:43
РФ остается одним из главных врагов США – Пентагон
00:18
КСУ назвал "попыткой подрыва авторитета" упреки "слуг" по рассмотрению антикоррупционного законодательства
23:57
В Харькове не хватает бюллетеней: полиция расследует дело
23:22
фотоКиевляне при свечах зачитывали книгу о Стусе возле Печерского райсуда
22:43
В ночь на среду в нескольких областях похолодает к нулю
Все новости...