Разведка США считает, что РФ причастна к публикации писем сына Байдена
Сотрудники разведки США утверждают, что за обнародованием в СМИ вроде личных писем сына кандидата в президент Джо Байдена Хантера стоит Россия.
Источник: Politico
Детали: В этом уверены более 50 разведчиков.
В распоряжении издания есть исьмо экс-руководителя Центрального разведывательного управления США, бывшего главы Пентагона и других чиновников. В нем говорится, что появление электронных писем периода работы Байдена-младшего в украинской газовой компании Burisma, имеет признаки информационной кампании России.
В то же время разведчики не предоставили никаких доказательств, подтверждающих причастность Москвы к этому.
Что предшествовало: Социальные сети Facebook и Twitter ограничили репосты статьи New York Post, где идет речь о переписке сына кандидата в президенты США Джо Байдена Хантера.
Президент США Дональд Трамп призвал генерального прокурора Билла Барра начать расследование о коррупции в отношении сына его соперника от Демократической партии Джо Байдена.