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Разведка США считает, что РФ причастна к публикации писем сына Байдена

Среда, 21 октября 2020, 05:55
Разведка США считает, что РФ причастна к публикации писем сына Байдена

Сотрудники разведки США утверждают, что за обнародованием в СМИ вроде личных писем сына кандидата в президент Джо Байдена Хантера стоит Россия.

Источник: Politico

Детали: В этом уверены более 50 разведчиков.

В распоряжении издания есть исьмо экс-руководителя Центрального разведывательного управления США, бывшего главы Пентагона и других чиновников. В нем говорится, что появление электронных писем периода работы Байдена-младшего в украинской газовой компании Burisma, имеет признаки информационной кампании России.

В то же время разведчики не предоставили никаких доказательств, подтверждающих причастность Москвы к этому.

Что предшествовало: Социальные сети Facebook и Twitter ограничили репосты статьи New York Post, где идет речь о переписке сына кандидата в президенты США Джо Байдена Хантера.

Президент США Дональд Трамп призвал генерального прокурора Билла Барра начать расследование о коррупции в отношении сына его соперника от Демократической партии Джо Байдена.

Украинская правда
Темы: СШАБайденРосcия
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