Количество случаев COVID-19 пересекла отметку в 41 миллион
За минувшие сутки число случаев коронавируса возросло приблизительно на 381 тысячу. Таким образом в мире уже 41 миллион случаев заболевания.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: Таким образом, за три дня число больных возросло почти миллион.
Больше всего случаев инфицирования за минувшие сутки зарегистрировали в США и Индии: 60 и 54 тысячи соответственно. Более 20 тысяч новых больных обнаружили в Бразилии, Великобритании и Франции. Почти одинаковое количество случаев подтвердили в России и Аргентине.
За этот период от осложнений коронавируса умерли 6127 человек.
Украина по числу новых заражений оказалась на 16 месте среди других стран, по количеству летальных исходов – на 14.
Всего в мире уже зафиксировали 41,2 млн случаев заражения, из которых 1,1 млн – закончились смертельно. Выздоровели от коронавируса уже 30,6 млн больных.
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Напомним:
- За сутки 19 октября в Украине COVID-19 диагностировали 5 469 людям, умерли 113 больных – это антирекорд, выздоровели 3 044 человека – это рекорд; был госпитализирован 841 человек.
- 18 октября в мире вылечились от коронавируса около 239 тысяч больных. В этот же день обнаружили COVID-19 более чем 337 тысяч человек.