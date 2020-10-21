НАБУ завершило розслідувати привласнення майже мільйона екснардепом Березкіним

НАБУ і САП завершили досудове розслідування щодо народного депутата попереднього скликання Станіслава Березкіна, який отримав 937 тисяч гривень компенсації за житло у Києві, хоча мав власну квартиру.

Джерело: пресслужба НАБУ

Дослівно: "Досудове розслідування за фактом безпідставного отримання народним депутатом України VIII скликання понад 937 тис. грн компенсації вартості оренди житла завершено.

20 жовтня 2020 року детективи НАБУ та прокурори САП відкрили екснардепу та його захисникам матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до Вищого антикорупційного суду".

Деталі: У НАБУ не називають імені підозрюваного, але джерела УП підтвердили, що йдеться про екснардепа Станіслава Березкіна, який був у групах "Відродження" і "Воля народу".

Дії Березкіна кваліфіковані за ч.2 ст.364 ККУ ("зловживання владою або службовим становищем").

За даними слідства, маючи власне житло у центрі столиці, він отримав право користування готельним номером в ДП "Готельний комплекс "Київ", на що з бюджету парламенту витратили понад 937 тис. грн з листопада 2014 року по серпень 2019 року.

18 травня 2020 року депутату повідомили про підозру.

Досудове розслідування вказаних фактів триває із жовтня 2018 року.

Крім того, Березкін має статус підозрюваного й у справі про заволодіння 20 млн дол. АТ "Ощадбанк".

Нагадаємо: