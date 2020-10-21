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НАБУ завершило расследовать присвоение почти миллиона экс-нардепом Березкиным

Среда, 21 октября 2020, 11:25

НАБУ и САП завершили досудебное расследование в отношении народного депутата предыдущего созыва Станислава Березкина, который получил 937 тыс. гривен компенсации за жилье в Киеве, хотя имел собственную квартиру.

Источник: пресс-служба НАБУ

Дословно: "Досудебное расследование по факту необоснованного получения народным депутатом Украины VIII созыва более 937 тыс. грн компенсации стоимости аренды жилья завершено.

20 октября детективы НАБУ и прокуроры САП открыли экс-нардепу и его защитникам материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в Высший антикоррупционный суд".

Детали: В НАБУ не называют имени подозреваемого, но источники УП подтвердили, что речь идет о экс-нардепе Станиславе Березкине, который был в группах "Возрождение" и "Воля народа".

Действия Березкина квалифицированы по ч.2 ст.364 УК ("злоупотребление властью или служебным положением").

По данным следствия, имея собственное жилье в центре столицы, он получил право пользования гостиничным номером в ГП "Гостиничный комплекс "Киев", на что из бюджета парламента потратили более 937 тыс. грн с ноября 2014 по август 2019 года.

18 мая 2020 года депутату сообщили о подозрении.

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ расследуют с октября 2018 года.

Кроме того, Березкин имеет статус подозреваемого и по делу о завладении 20 млн долл. АО "Ощадбанк".

Украинская правда
Темы: НАБУВерховная РадаАнтикоррупционная прокуратура


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