НАБУ завершило расследовать присвоение почти миллиона экс-нардепом Березкиным
НАБУ и САП завершили досудебное расследование в отношении народного депутата предыдущего созыва Станислава Березкина, который получил 937 тыс. гривен компенсации за жилье в Киеве, хотя имел собственную квартиру.
Источник: пресс-служба НАБУ
Дословно: "Досудебное расследование по факту необоснованного получения народным депутатом Украины VIII созыва более 937 тыс. грн компенсации стоимости аренды жилья завершено.
20 октября детективы НАБУ и прокуроры САП открыли экс-нардепу и его защитникам материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в Высший антикоррупционный суд".
Детали: В НАБУ не называют имени подозреваемого, но источники УП подтвердили, что речь идет о экс-нардепе Станиславе Березкине, который был в группах "Возрождение" и "Воля народа".
Действия Березкина квалифицированы по ч.2 ст.364 УК ("злоупотребление властью или служебным положением").
По данным следствия, имея собственное жилье в центре столицы, он получил право пользования гостиничным номером в ГП "Гостиничный комплекс "Киев", на что из бюджета парламента потратили более 937 тыс. грн с ноября 2014 по август 2019 года.
18 мая 2020 года депутату сообщили о подозрении.
Досудебное расследование указанных фактов детективами НАБУ длится с октября 2018 года.
Кроме того, Березкин имеет статус подозреваемого и по делу о завладении 20 млн долл. АО "Ощадбанк".
Напомним:
- Верховная Рада в ноябре 2018 отказалась дать согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от группы "Воля народа" Станислава Березкина.
- В конца 2016 года сообщалось, что государственный "Ощадбанк" отсудил у совладельцев агрохолдинга "Креатив" Юрия Давыдова и Максима Березкина, 20 млн долларов. Всего Березкин и Давыдов должны "Ощадбанку" 30 млн долларов по фиктивным кредитам.
- По делу о присвоении средств "Ощада" правоохранители задерживали сына Березкина Максима. Однако впоследствии суд отпустил его под залог в 5 млн гривен.
- Всего по делу задержаны 10 человек, которым сообщено о подозрении и избраны меры пресечения. Все они вышли под залог.
- Березкин с сыном были учредителями холдинга "Креатив".