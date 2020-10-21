У найближчі тижні в Офісі президента можуть статися одразу дві перестановки. На Банковій обговорюють можливість звільнення Сергія Трофімова, про що раніше писала "Українська правда".

Джерело: високопоставлений співрозмовник "Української правди" у "Слузі народу", Сергій Трофімов у коментарі УП

Пряма мова джерела УП: "Єрмак хоче його збити давно".

Деталі: За словами співрозмовника видання, місце Трофімова може зайняти інший заступник керівника ОПУ – Кирило Тимошенко, який за останній місяць налагодив відносини з головою ОПУ Андрієм Єрмаком.

Він додав, що рішення ще не прийнято, але "Кирило дуже хоче зайняти місце Сергія".

Крім Трофімова на закритих нарадах в ОПУ декілька разів піднімалося питання звільнення заступниці керівника ОПУ Юлії Ковалів, однак рішення по ній також ще не прийнято.

За словами джерела УП в "Слузі народу", її позицію може зайняти Тимофій Милованов, який в останні тижні кілька разів відвідував Офіс президента.

Високопоставлений співрозмовник УП у команді Зеленського зазначив, що ця інформація "зараз дуже посилено ходить кулуарами", але підтверджень він не має.

УП написала Ковалів, Тимошенку та Трофімову. Трофімов на повідомлення відповів, що чутки не коментує.

Тимошенко також написав, що бачив такі повідомлення у пресі, але не коментуватиме чуток.

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