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В Білорусі озвучили свою версію того, скільки білорусів виїхали до України

Середа, 21 жовтня 2020, 13:46

Міністерство внутрішніх справ Білорусі заявляє, що з початку осені в Україну виїхало 3 тисячі білорусів, в Польщу – 10 тисяч.

Джерело: Держагентсво "Белта" із посиланням на слова начальника Департаменту по громадянству і міграції МВС Білорусі Олексія Бігуна

Деталі: Він розповів, що до України виїхали близько 3 тисяч білорусів, що, зокрема, пов’язано із преференціями зі сторони української влади.  

Пряма мова Бігуна: "Ми зробили розбивку по всіх категоріях громадян, врахували, скільки неповнолітніх, пенсіонерів, непрацюючих. На територію Польщі був найбільший в'їзд - близько 10 тисяч людей. Латвія і Литва - набагато менше. Образно кажучи, не більше 500 людей виїхали в ці дві країни.

І тут потрібно враховувати, чому люди не повертаються. У тому числі це умови карантину, які встановлені країнами. Тому міграційна тенденція буде видно за підсумками кварталу і взагалі шести місяців".

"Частина з них виїжджає як працюючі особи. Думаю, це не безповоротна, це трудова міграція. Зрозуміло, що українці надали певні преференції айтішникам, поляки досі надають преференції щодо працюючих білорусів, які в спрощеному порядку залучаються для трудової діяльності і виїжджають на роботу".

Передісторія:

  • 4 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким передбачається спростити отримання права на проживання в Україні для підприємців і висококваліфікованих спеціалістів, що є громадянами Білорусі, а також для членів їх сімей.
  • В Білорусі вже третій місяць тривають масові протести проти самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Теми: БілорусьУкраїнавибори


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