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В Беларуси озвучили свою версию того, сколько белорусов выехали в Украину

Среда, 21 октября 2020, 13:46

Министерство внутренних дел Беларуси заявляет, что с начала осени в Украину выехало 3 тысячи белорусов, в Польшу – 10 тысяч.

Источник: Держагентсво "Белта" со ссылкой на слова начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексея Бегуна

Детали: Он рассказал, что в Украину выехали около 3 тысяч белорусов, что, в частности, связано с преференциями со стороны украинской власти.

Прямая речь Бегуна: " Мы сделали разбивку по всем категориям граждан, учли, сколько несовершеннолетних, пенсионеров, неработающих. На территорию Польши был самый большой въезд - около 10 тыс. человек. Латвия и Литва - гораздо меньше. Образно говоря, не более 500 человек выехали в эти две страны.

И здесь нужно учитывать, почему люди не возвращаются. В том числе это условия карантина, которые установлены странами. Поэтому миграционная тенденция будет видна по итогам квартала и вообще шести месяцев".

"Часть из них выезжает как работающие лица. Думаю, это не безвозвратная, это трудовая миграция. Понятно, что украинцы предоставили определенные преференции айтишникам, поляки до сих пор предоставляют преференции в отношении работающих белорусов, которые в упрощенном порядке привлекаются для трудовой деятельности и выезжают на работу".

Предыстория:

  • 4 октября президент Владимир Зеленский подписал указ, которым предусматривается упростить получение вида на жительство в Украине для предпринимателей и высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Беларуси, а также для членов их семей.
  • В Беларуси уже третий месяц продолжаются массовые протесты против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Темы: БеларусьУкраинавиборы


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