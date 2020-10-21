Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Чекаючи спалаху COVID на Львівщині, Кабмін просить у регіонів пропозицій

Середа, 21 жовтня 2020, 13:51
Чекаючи спалаху COVID на Львівщині, Кабмін просить у регіонів пропозицій

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав керівників регіонів надати пропозиції щодо розгортання мобільних госпіталів та перепрофілювання лікарень для хворих на COVID-19, у найближчі тижні очікується суттєве зростання захворюваності у Львівській області.

Джерело: керівник уряду на селекторній нараді з керівниками областей, пресслужба Кабінету міністрів

Деталі: 21 жовтня на селекторній нараді з керівниками областей щодо ситуації з поширенням COVID-19 озвучив статистику щодо захворюваності та заслухав інформацію про епідемічну ситуацію в Одеській, Харківській, Донецькій, Львівській областях та у Києві.

Денис Шмигаль зазначив, що за розрахунками Ради національної безпеки й оборони України, у найближчі тижні можливе суттєве зростання захворюваності на COVID-19 у Львівській області.

Прем’єр-міністр закликав голів обласних державних адміністрацій переходити від спостережного контролю до активних дій.

Він також доручив головам Одеської, Харківської, Донецької, Львівської ОДА та Київської міської держадміністрації проводити на регулярній основі засідання комісій ТЕБ та НС спільно з органами місцевого самоврядування.

Пряма мова Шмигаля: "Треба вже ухвалювати рішення про перепрофілювання лікарень. Надавайте пропозиції про розгортання мобільних госпіталів та прорахунки, наскільки можливо розширити ліжковий фонд. Всім вже прийшла субвенція, і до кінця місяця 80% ліжкомісць мають бути забезпечені подачею кисню".

Нагадаємо: Наприкінці серпня секретар РНБОУ Олексій Данілов припускав: якщо громадяни не будуть дотримуватися правил карантину, до 25 жовтня кількість випадків зараження в Україні досягне 360 тисяч. Станом на ранок 21 жовтня з початку березня у країні було зафіксовано 315,8 тисячі випадків захворювання.

20 жовтня за добовим приростом хворих "лідерами" були: Харківська область (713), Одеська область (614), Полтавська область (580), Київ (559), Хмельницька область (322), Дніпропетровська область (312), Львівська область (310).

За весь час пандемії найбільше випадків коронавірусної хвороби було зафіксовано у: Києві (31 869), Харківській області (30 272), Львівській області (25 702), Одеській області (19 957), Чернівецькій області (18 314), Тернопільській області (17 97), Івано-Франківьскій області (17 214).

Теми: коронавірусCovid-2019Львівщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
Усі новини...
Реклама: