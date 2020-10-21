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Чекаючи спалаху COVID на Львівщині, Кабмін просить у регіонів пропозицій

Середа, 21 жовтня 2020, 13:51

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав керівників регіонів надати пропозиції щодо розгортання мобільних госпіталів та перепрофілювання лікарень для хворих на COVID-19, у найближчі тижні очікується суттєве зростання захворюваності у Львівській області.

Джерело: керівник уряду на селекторній нараді з керівниками областей, пресслужба Кабінету міністрів

Деталі: 21 жовтня на селекторній нараді з керівниками областей щодо ситуації з поширенням COVID-19 озвучив статистику щодо захворюваності та заслухав інформацію про епідемічну ситуацію в Одеській, Харківській, Донецькій, Львівській областях та у Києві.

Денис Шмигаль зазначив, що за розрахунками Ради національної безпеки й оборони України, у найближчі тижні можливе суттєве зростання захворюваності на COVID-19 у Львівській області.

Прем’єр-міністр закликав голів обласних державних адміністрацій переходити від спостережного контролю до активних дій.

Він також доручив головам Одеської, Харківської, Донецької, Львівської ОДА та Київської міської держадміністрації проводити на регулярній основі засідання комісій ТЕБ та НС спільно з органами місцевого самоврядування.

Пряма мова Шмигаля: "Треба вже ухвалювати рішення про перепрофілювання лікарень. Надавайте пропозиції про розгортання мобільних госпіталів та прорахунки, наскільки можливо розширити ліжковий фонд. Всім вже прийшла субвенція, і до кінця місяця 80% ліжкомісць мають бути забезпечені подачею кисню".

Нагадаємо: Наприкінці серпня секретар РНБОУ Олексій Данілов припускав: якщо громадяни не будуть дотримуватися правил карантину, до 25 жовтня кількість випадків зараження в Україні досягне 360 тисяч. Станом на ранок 21 жовтня з початку березня у країні було зафіксовано 315,8 тисячі випадків захворювання.

Теми: коронавірусCovid-2019Львівщина


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