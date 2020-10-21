Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Ожидая вспышки COVID на Львовщине, Кабмин просит у регионов предложений

Среда, 21 октября 2020, 13:51

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал руководителей регионов предоставить предложения по развертыванию мобильных госпиталей и перепрофилированию больниц для больных COVID-19, в ближайшие недели ожидается существенный рост заболеваемости во Львовской области.

Источник: глава правительства на селекторном совещании с руководителями областей, пресс служба Кабинета министров

Детали: 21 октября на селекторном совещании с руководителями областей о ситуации с распространением COVID-19 озвучил статистику по заболеваемости и заслушал информацию об эпидемической ситуации в Одесской, Харьковской, Донецкой, Львовской областях и в Киеве.

Денис Шмыгаль отметил, что по расчетам Совета национальной безопасности и обороны Украины, в ближайшие недели возможен существенный рост заболеваемости COVID-19 во Львовской области.

Премьер-министр призвал глав областных государственных администраций переходить от наблюдательного контроля к активным действиям.

Он также поручил главам Одесской, Харьковской, Донецкой, Львовской ОГА и Киевской городской госадминистрации проводить на регулярной основе заседания комиссий ТЭБ и ЧС совместно с органами местного самоуправления.

Прямая речь Шмыгаля: "Надо уже принимать решение о перепрофилировании больниц. Подавайте предложения о развертывании мобильных госпиталей и просчеты, насколько возможно расширить коечный фонд. Всем уже пришла субвенция, и до конца месяца 80% койкомест должны быть обеспечены подачей кислорода".

Напомним: В конце августа секретарь СНБОУ Алексей Данилов предполагал: если граждане не будут соблюдать правила карантина, до 25 октября количество случаев заражения COVID-19 в Украине достигнет 360 тысяч. По состоянию на утро 21 октября, с начале марта в стране было зафиксировано 315,8 тысячи случаев заболевания.

Темы: коронавирусCovid-2019Львовщина


powered by lun.ua
Главное сегодня

В офисе Зеленского готовят кадровые перестановки – источники

Выборы-2020: ЦИК предупреждает, что подсчет голосов будет длительным

Новые антирекорды COVID: в Украине 6 719 больных за сутки и 141 смерть

"Слуги народа" поехали на Донбасс на два дня перед выборами

Один военный пострадал в результате обстрела – ООС

фотоКиевляне при свечах зачитывали книгу о Стусе возле Печерского райсуда

Все новости...
коронавирус
В Польше впервые более 10 000 новых больных за сутки
Коронавирус в Киеве: за сутки диагноз подтвердили у 559 человек, 23 пациента умерли
Дистанция, дезинфекция, контроль здоровья: как работать участкам на выборах
Последние новости
14:04
Опрос "5 вопросов от Зеленского" профинансирует "Слуга народа"
13:54
"Летающая тарелка" стала памятником архитектуры в Украине
13:53
Зеленский подписал закон, необходимый для движения Украины в НАТО
13:51
Ожидая вспышки COVID на Львовщине, Кабмин просит у регионов предложений
13:46
В Беларуси озвучили свою версию того, сколько белорусов выехали в Украину
13:36
Свадьба во время карантина: в Украине поженились больше пар, чем развелись
13:28
Комитет рекомендует Раде проголосовать за реформу СБУ
13:27
Кремль заявляет, что РФ может обеспечить оккупированный Крым водой без Украины
13:15
Госорганы проведут более 120 тысяч проверок предприятий в 2021 году
12:39
К концу рабочей недели температура поползет вверх
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!