Ожидая вспышки COVID на Львовщине, Кабмин просит у регионов предложений

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал руководителей регионов предоставить предложения по развертыванию мобильных госпиталей и перепрофилированию больниц для больных COVID-19, в ближайшие недели ожидается существенный рост заболеваемости во Львовской области.

Источник: глава правительства на селекторном совещании с руководителями областей, пресс служба Кабинета министров

Детали: 21 октября на селекторном совещании с руководителями областей о ситуации с распространением COVID-19 озвучил статистику по заболеваемости и заслушал информацию об эпидемической ситуации в Одесской, Харьковской, Донецкой, Львовской областях и в Киеве.

Денис Шмыгаль отметил, что по расчетам Совета национальной безопасности и обороны Украины, в ближайшие недели возможен существенный рост заболеваемости COVID-19 во Львовской области.

Премьер-министр призвал глав областных государственных администраций переходить от наблюдательного контроля к активным действиям.

Он также поручил главам Одесской, Харьковской, Донецкой, Львовской ОГА и Киевской городской госадминистрации проводить на регулярной основе заседания комиссий ТЭБ и ЧС совместно с органами местного самоуправления.

Прямая речь Шмыгаля: "Надо уже принимать решение о перепрофилировании больниц. Подавайте предложения о развертывании мобильных госпиталей и просчеты, насколько возможно расширить коечный фонд. Всем уже пришла субвенция, и до конца месяца 80% койкомест должны быть обеспечены подачей кислорода".

Напомним: В конце августа секретарь СНБОУ Алексей Данилов предполагал: если граждане не будут соблюдать правила карантина, до 25 октября количество случаев заражения COVID-19 в Украине достигнет 360 тысяч. По состоянию на утро 21 октября, с начале марта в стране было зафиксировано 315,8 тысячи случаев заболевания.

20 октября по суточному приросту больных "лидерами" были Харьковская область (713), Одесская область (614), Полтавская область (580), Киев (559), Хмельницкая область (322), Днепропетровская область (312), Львовская область (310 ).

За все время пандемии больше всего случаев коронавирусной болезни была зафиксирована в: Киеве (31 869), Харьковской области (30 272), Львовской области (25 702), Одесской области (19 957), Черновицкой области (18 314), Тернопольской области (17 97), Ивано-Франкивьский области (17 214).