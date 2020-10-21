Ожидая вспышки COVID на Львовщине, Кабмин просит у регионов предложений

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал руководителей регионов предоставить предложения по развертыванию мобильных госпиталей и перепрофилированию больниц для больных COVID-19, в ближайшие недели ожидается существенный рост заболеваемости во Львовской области.

Источник: глава правительства на селекторном совещании с руководителями областей, пресс служба Кабинета министров

Детали: 21 октября на селекторном совещании с руководителями областей о ситуации с распространением COVID-19 озвучил статистику по заболеваемости и заслушал информацию об эпидемической ситуации в Одесской, Харьковской, Донецкой, Львовской областях и в Киеве.

Денис Шмыгаль отметил, что по расчетам Совета национальной безопасности и обороны Украины, в ближайшие недели возможен существенный рост заболеваемости COVID-19 во Львовской области.

Премьер-министр призвал глав областных государственных администраций переходить от наблюдательного контроля к активным действиям.

Он также поручил главам Одесской, Харьковской, Донецкой, Львовской ОГА и Киевской городской госадминистрации проводить на регулярной основе заседания комиссий ТЭБ и ЧС совместно с органами местного самоуправления.

Прямая речь Шмыгаля: "Надо уже принимать решение о перепрофилировании больниц. Подавайте предложения о развертывании мобильных госпиталей и просчеты, насколько возможно расширить коечный фонд. Всем уже пришла субвенция, и до конца месяца 80% койкомест должны быть обеспечены подачей кислорода".

Напомним: В конце августа секретарь СНБОУ Алексей Данилов предполагал: если граждане не будут соблюдать правила карантина, до 25 октября количество случаев заражения COVID-19 в Украине достигнет 360 тысяч. По состоянию на утро 21 октября, с начале марта в стране было зафиксировано 315,8 тысячи случаев заболевания.