Кабмин нсо следующей недели будет заседать онлайн
Среда, 21 октября 2020, 15:57
Кабинет министров с 26 октября планирует проводить заседания исключительно онлайн.
Источник: Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства
Прямая речь Шмыгаля: "Со следующей недели и правительственные совещания и правительство мы полностью переведем в онлайн. Такое требование времени и мы с вами также будем работать онлайн. Коронавирус меняет наши жизни и правительство также должно демонстрировать собственным примером, что удаленная работа является требованием времени".
Предыстория:
- Народные депутаты из-за вспышки COVID-19 в октябре будут работать в Верховной Раде только 20 октября, все остальные рабочие дни - в комитетах.
- За сутки 20 октября в Украине коронавирусной болезни COVID-19 диагностировали рекордному количеству людей - 6719, летальных случаев также было больше - 141.
Украинская правда