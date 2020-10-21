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Кабмин нсо следующей недели будет заседать онлайн

Среда, 21 октября 2020, 15:57
Кабмин нсо следующей недели будет заседать онлайн

Кабинет министров с 26 октября планирует проводить заседания исключительно онлайн.

Источник: Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства

Прямая речь Шмыгаля: "Со следующей недели и правительственные совещания и правительство мы полностью переведем в онлайн. Такое требование времени и мы с вами также будем работать онлайн. Коронавирус меняет наши жизни и правительство также должно демонстрировать собственным примером, что удаленная работа является требованием времени".

Предыстория:

  • Народные депутаты из-за вспышки COVID-19 в октябре будут работать в Верховной Раде только 20 октября, все остальные рабочие дни - в комитетах.
  • За сутки 20 октября в Украине коронавирусной болезни COVID-19 диагностировали рекордному количеству людей - 6719, летальных случаев также было больше - 141.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровУкраинакарантин
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