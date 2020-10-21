Кабмин нсо следующей недели будет заседать онлайн

Кабинет министров с 26 октября планирует проводить заседания исключительно онлайн.

Источник: Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства

Прямая речь Шмыгаля: "Со следующей недели и правительственные совещания и правительство мы полностью переведем в онлайн. Такое требование времени и мы с вами также будем работать онлайн. Коронавирус меняет наши жизни и правительство также должно демонстрировать собственным примером, что удаленная работа является требованием времени".

Предыстория: