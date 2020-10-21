Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Кабмин нсо следующей недели будет заседать онлайн

Среда, 21 октября 2020, 15:57

Кабинет министров с 26 октября планирует проводить заседания исключительно онлайн.

Источник: Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства

Прямая речь Шмыгаля: "Со следующей недели и правительственные совещания и правительство мы полностью переведем в онлайн. Такое требование времени и мы с вами также будем работать онлайн. Коронавирус меняет наши жизни и правительство также должно демонстрировать собственным примером, что удаленная работа является требованием времени".

Предыстория:

  • Народные депутаты из-за вспышки COVID-19 в октябре будут работать в Верховной Раде только 20 октября, все остальные рабочие дни - в комитетах.
  • За сутки 20 октября в Украине коронавирусной болезни COVID-19 диагностировали рекордному количеству людей - 6719, летальных случаев также было больше - 141.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровУкраинакарантин


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Минус" 75 миллиардов: ЭП публикует засекреченный аудит "Нафтогаза"

"Слуга народа" хочет отменить второй тур местных выборов

Опрос "5 вопросов от Зеленского" профинансирует "Слуга народа"

В офисе Зеленского готовят кадровые перестановки – источники

Выборы-2020: ЦИК предупреждает, что подсчет голосов будет длительным

Новые антирекорды COVID: в Украине 6 719 больных за сутки и 141 смерть

Все новости...
Кабинет министров
Президент: В течение 2 недель Кабмин представит результаты аудита государства
Эпидзоны: В большинстве регионов не будут останавливать общественный транспорт
Карантин: Кабмин обнародовал рекомендации для учебных заведений
Последние новости
17:29
Премьер Армении Пашинян призвал свой народ к оружию
17:26
СМИ посчитали, сколько раз за 26 лет Лукашенко заявлял, что не держится за власть
17:08
Дисциплинарная палата вынесла предупреждение Портнову за хамство и угрозы в соцсетях
17:08
Дело Шеремета: суд отказался допрашивать Зеленского, Авакова и Рябошапку
17:08
фотоВ Грузии вооруженный человек захватил заложников в банке и требует $500 000
16:59
Грязный воздух убивает полмиллиона младенцев в год по всему миру
16:54
Кабмин выделил 300 миллионов на строительство путепровода в Херсоне
16:42
В Харькове задержали антимайдановца "Топаза", но уже отпустили
16:22
В Киеве с разницей в день двое больных COVID выбросились из окна
16:19
Кабмин разработал стратегию, как снизить вдвое смертность на дорогах
Все новости...