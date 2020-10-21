Сирійські найманці воюють у Нагірному Карабасі - Conflict Intelligence Team

"Сирійські найманці" беруть участь у боях за Нагірний Карабах на стороні Азербайджану, повідомляє "Conflict Intelligence Team".

Джерело: Conflict Intelligence Team (Група з розвідки конфліктів) із посиланням на відео найманців, коментарі користувачів соцмереж, дані західних журналістів

Деталі: Президенти Азербайджану й Туреччини заперечували присутність найманців у зоні конфлікту, хоча про це писали не лише провірменські акаунти, але й незалежні експерти по сирійському конфлікту, й журналісти великих західних ЗМІ, й представники влади багатьох країн, включаючи президента Франції.

У мережі з'явилося кілька відео, на яких чути арабську мову, хоча самі бійці одягнені в форму Державної прикордонної служби Азербайджану без розпізнавальних знаків і бронежилети в іншому камуфляжі, які використовуються Сухопутними військами країни.

Користувачам соцмереж вдалося геолокувати ці відео, підтвердивши, що вони зняті як на території, підконтрольній владі Азербайджану, так і на території самопроголошеної "Нагірно-Карабаської Республіки", які були зайняті азербайджанськими силами.

Розкадрування відео з сирійцями в азербайджанському тилу

Зокрема, сирійці присутні в південній частині лінії фронту, де в останні дні йшли важкі бої за населений пункт Гадрут.

Розкадрування відео сирійського найманця біля захопленого вірменського бліндажа

Conflict Intelligence Team (CIT) вважає, що сирійці, які воюють в Нагірному Карабасі, "повністю або практично повністю набрані на північному заході Сирії", де проживає безліч біженців (внутрішньо переміщених осіб) із районів країни, підконтрольних Дамаску.

Ці території повністю або частково контролюють турецькі війська, які розширюють свою присутність у Сирії з 2016 року, в тому числі за допомогою угруповань з сирійців. На думку CIT, бідність населення "створює грунт для набору найманців, які готові за гроші захищати турецькі інтереси в Лівії, а тепер і в Азербайджані".

У липні The Independent знала про плани залучити сирійців до закавказького конфлікту. За даними дослідниці конфлікту Єлизавети Цуркової, на початку серпня в Африні стали з'являтися посередники, пізніше почали вербування бійців. Співрозмовники The Guardian називали 13 і 18 вересня в якості дат, коли вони уклали контракти, а WSJ пише, що в середині того ж місяця вже почалося перекидання бійців.

23 вересня, за 4 дні до поновлення конфлікту, маловідомий анонімний ресурс SyriacPress повідомив про відправку членів одного з протурецьких угруповань в Азербайджан і навів деталі, які збіглися зі статтями в західній пресі, що вийшли після початку війни.

Видання "КоммерсантЪ" повідомляє, посилаючись на російські військово-дипломатичні джерела, що вербуванням займалася в тому числі ПВК SADAT, пов'язана з турецькою владою, а джерело "The Independent" згадує турецьке ПОП (private Turkish security firm).

Співрозмовники різних ЗМІ вказують схожі цифри, кажучи про оплату найманців. "КоммерсантЪ" пише, що сирійцям обіцяли до $1500 "підйомних" і понад $2000 щомісяця, арабська служба BBC - $2000, SyriacPress - $1800, Ройтер називає суму в $1500 на місяць, як і CNN, The Independent і The Guardian - від $1000 (7000 лір) і вище, Цуркова згадує діапазон від $600 до $2500, а газета L'Express - $1000..

CIT вважає, що "оклад" може залежати від військової спеціальності чи посади. А "The Guardian" писала, що деякі командири сирійських повстанців привласнюють до 20% платні підлеглих.

Як пише "Foreign Policy", сім'ям найманців пообіцяли в разі їхньої загибелі по 60 000 лір (7800 доларів) за умови збереження імен загиблих в таємниці.

Оцінки ймовірної чисельності сирійців різняться: наприклад, співрозмовник Рейтер повідомив про перекидання 1000 бійців, "Комерсант" розповідає про 1300 тільки за перший тиждень, а Foreign Policy стверджує, що їх число доходить до 1500. У той же час посол Вірменії в Москві Вардан Тоганян заявив РИА "Новости" про перекидання 4000 сирійських бійців, проте ця цифра явно завищена.

Багато бійців повідомляють, що при наборі їх ввели в оману щодо цілей "відрядження" (охорона деяких об'єктів). За оцінкою джерел WSJ, мінімум 200 найманців хочуть повернутися додому. Друзі та родичі бійців повідомили The Independent, що після повідомлень про масові втрати вони почали громадську кампанію в Сирії, закликаючи молодих людей не їхати воювати в Азербайджан.

5 жовтня Foreign Policy повідомляв про 55 убитих, Цуркова уточнює, що стільки тіл було передано на турецько-сирійському кордоні в ніч на 4 жовтня. Вона писала про плани передати ще близько півсотні тіл 12 жовтня. Conflict Intelligence Team вважає, що жертв серед сирійців уже більше.

Відео турецько-азербайджанська сторона називає фейком, а після 11 жовтня нових записів від сирійців розслідувачі не бачили.