Сирийские наёмники воюют в Нагорном Карабахе - Conflict Intelligence Team

"Сирийские наёмники" участвуют в боях за Нагорный Карабах на стороне Азербайджана, сообщает "Conflict Intelligence Team".

Источник: Conflict Intelligence Team (Группа по разведке конфликтов) со ссылкой на видео наемников, комментарии пользователей соцсетей, сведения западных журналистов

Детали: Президенты Азербайджана и Турции отрицали присутствие наёмников в зоне конфликта:, хотя об этом писали не только проармянские аккаунты, но и независимые эксперты по сирийскому конфликту, и журналисты крупных западных СМИ, и представители властей многих стран, включая президента Франции.

В сети появилось несколько видео, на которых слышна арабская речь, хотя сами бойцы одеты в форму Государственной пограничной службы Азербайджана без знаков различия и бронежилеты в другом камуфляже, используемые Сухопутными войсками страны.

Пользователям соцсетей удалось геолоцировать эти видео, подтвердив, что они сняты как на территории, подконтрольной властям Азербайджана, так и на территории самопровозглашенной "Нагорно-Карабахской Республики", которые были заняты азербайджанскими силами.

Раскадровка видео с сирийцами в азербайджанском тылу

В частности, сирийцы присутствуют в южной части линии фронта, где в последние дни шли тяжёлые бои за населенный пункт Гадрут.

Раскадровка видео сирийского наемника у захваченого армянского блиндажа

Conflict Intelligence Team (CIT) считает, что сирийцы, которые воюют в Нагорном Карабахе, "полностью или практически полностью набраны на северо-западе Сирии", где проживает множество беженцев (внутренне перемещённых лиц) из районов страны, подконтрольных Дамаску.

Эти территории полностью или частично контролируют турецкие войска, которые расширяют своё присутствие в Сирии с 2016 года, в том числе с помощью группировок из сирийцев. По мнению CIT, бедность населения "создает почву для набора наёмников, которые готовы за деньги защищать турецкие интересы в Ливии, а теперь и в Азербайджане".

В июле The Independent писала о планах привлечь сирийцев к закавказскому конфликту. По данным исследовательницы конфликта Елизаветы Цурковой, в начале августа в Африне стали появляться посредники, позднее начавшие вербовку бойцов. Собеседники The Guardian называли 13 и 18 сентября в качестве дат, когда они заключили контракты, а WSJ пишет, что в середине того же месяца уже началась переброска бойцов.

23 сентября, за 4 дня до возобновления конфликта, малоизвестный анонимный ресурс SyriacPress сообщил об отправке членов одной из протурецких группировок в Азербайджан и привел детали, которые совпали со статьями в западной прессе, вышедшими после начала войны.

Издание "КоммерсантЪ" сообщает, ссылаясь на российские военно-дипломатические источники, что вербовкой занималась в том числе ЧВК SADAT, связанная с турецкими властями, а источник "The Independent" упоминает турецкий ЧОП (private Turkish security firm).

Собеседники разных СМИ указывают похожие цифры, говоря об оплате наёмников. "КоммерсантЪ" пишет, что сирийцам обещали до $1500 "подъёмных" и более $2000 ежемесячно, арабская служба BBC - $2000, SyriacPress - $1800, Ройтер называет сумму в $1500 в месяц, как и CNN, The Independent и The Guardian - от $1000 (7000 лир) и выше, Цуркова упоминает диапазон от $600 до $2500, а газета L’Express - $1000.

CIT полагает, что "оклад" может зависеть от военной специальности или должности. А "The Guardian" писала, что некоторые командиры сирийских повстанцев прикарманивают до 20% жалования подчинённых.

Как пишет "Foreign Policy", семьям наёмников пообещали в случае их гибели по 60 000 лир (7800 долларов) при условии сохранения имён погибших в тайне.

Оценки предполагаемой численности сирийцев разнятся: например, собеседник Ройтер сообщил о переброске 1000 бойцов, "Ъ" рассказывает о 1300 только за первую неделю, а Foreign Policy утверждает, что их число доходит до 1500. В то же время посол Армении в Москве Вардан Тоганян заявил РИА "Новости" о переброске 4000 сирийских бойцов, однако эта цифра явно завышена.

Многие бойцы сообщают, что при наборе их ввели в заблуждение относительно целей "командировки" (охрана неких объектов). По оценке источников WSJ, минимум 200 наемников хотят вернуться домой. Друзья и родственники бойцов сообщили The Independent, что после сообщений о массовых потерях они начали общественную кампанию в Сирии, призывая молодых людей не ехать воевать в Азербайджан.

5 октября Foreign Policy сообщал о 55 убитых, Цуркова уточняет, что столько тел было передано на турецко-сирийской границе в ночь на 4 октября. Она писала о планах передать ещё около полусотни тел 12 октября. Conflict Intelligence Team полагает, что жертв среди сирийцев уже больше.

Видео турецко-азербайджанская сторона называет фейками, а после 11 октября новых записей от сирийцев расследователи не видели.