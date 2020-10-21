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СМИ посчитали, сколько раз за 26 лет Лукашенко заявлял, что не держится за власть

Среда, 21 октября 2020, 17:26
СМИ посчитали, сколько раз за 26 лет Лукашенко заявлял, что не держится за власть
TUT.by

За 26 лет правления в Беларуси Александр Лукашенко не менее 13 раз заявлял, что "не держится за власть посиневшими руками" и "наелся" президентства.

Источник: TUT.by

Детали: Белорусские журналисты собрали подобные заявления Лукашенко за 2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2019 годы. А в текущем 2020 году – когда Лукашенко удалось удержать власть путем фальсификации выборов, он успел уже трижды повторить подобный тезис.

По данным TUT.by такой лейтмотив появился в риторике Лукашенко в начале 2000-х. Тогда бытовало расхожее мнение, что Союзное государство якобы создавалось как конструкт, который должен был проложить путь в Кремль для Александра Лукашенко — и он якобы мог стать правителем объединенных Беларуси и России. Однако в 2000 году в России появился новый президент, с популярностью которого было бы сложно тягаться.

В интервью российскому телеканалу НТВ 9 сентября 2002 года Александра Лукашенко спросили, насколько построению Союзного государства мешают его личные амбиции и предлагаемое Москвой распределение ролей. Белорусский президент назвал такое утверждение "полным блефом", заявив, что подобные вопросы не обсуждались, а сам он не стремится занять более весомый пост.

Прямая речь: "Я восемь лет — президент. Поверьте, я уже власти наелся столько, что вам и не снилось. Поэтому вопрос союза Беларуси и России — это не вопрос лично Лукашенко. Это просто смех, когда этот вопрос (кстати, он только среди журналистов бытует) просто переводится на какие-то личности".

2003 год

Прямая речь: "Я очень часто уже начинаю оправдываться, даже перед высокопоставленными чиновниками России. Я им так говорю: дорогие мои, родные, я наелся власти, мне шапка Мономаха не нужна, я не приезжаю в Кремль, чтобы схватить какую-то стену и увезти в Беларусь, я не претендую ни на какие-то там властные полномочия на территории России".

2005 год

Прямая речь: "И дело здесь не в "дележке власти". Я уже власти наелся. За десять лет своего президентства дальше некуда. Это нужно, чтобы упрекнуть: "Лукашенко замахнулся на Кремль". Да хватает мне "этого Кремля" в Минске.

2009 год

Прямая речь: "Хочу сказать откровенно: Лукашенко уже достаточно у власти, наелся ею, и вопрос в том, во имя чего я стараюсь ее сохранить. У меня всегда была одна цель: сохранить суверенитет, независимость нашей страны. Я хочу, чтобы народ нормально жил, чтобы на этом клочке земли люди чувствовали себя дома. Вот цель всей моей властной политики".

2010 год

Прямая речь: "Я вам говорю честно и искренне. Я не хочу, чтобы мои дети были в Беларуси президентами. Не хочу. Я наелся, и моим детям из-за меня хватило этого президентства. Знаете, вы воспринимаете — я где-то так уже говорил — президентство как царство. Вот сел — и царствуй. Я это воспринимаю как работу, жуткую, напряженную, дикую работу".

2011 год

Прямая речь: Господь с ней, с моей личной властью, я уже этой власти наелся. Но не позволю, чтобы вы перевернули нашу страну и чтобы нас захлестнули такие события, которые сегодня происходят во всех уголках мира".

2019 год

Прямая речь: "Обещаю вам, что на тот свет меня с президентского кресла не понесут. Это я вам твердо обещаю"...

Детали: Последний раз - 20 октября 2020 года, назначая новых ректоров и чиновников, Александр Лукашенко повторил, что не держится "посиневшими руками" за власть, заверив, что переживает за своих сторонников, которых оппозиция, мол, "порвет на куски".

Напомним:  В Беларуси более двух месяцев продолжаются многотысячные протесты против сфальсифицированных выборов президента и произвола силовиков. Рабочие на предприятиях объявляют забастовки, в столице и других городах проходят "женские марши", студенческие акции, к протесту также присоединились пенсионеры.

Лукашенко отказывается назначить перевыборы. 23 сентября он тайно самоинаугурировался.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛукашенкоБеларусь
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