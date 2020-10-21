МОЗ про купівлю російської вакцини: нема про що говорити

Міністерство охорони здоров’я України заявляє, що розгляд російських "вакцин" від коронавірусу як предмету для закупівлі чи отримання не мають під собою підґрунтя на законодавчому рівні.

Джерело: повідомлення МОЗ

Деталі: У міністерстві зазначили, що в Україні лікарські засоби допускаються до застосування виключно після їх державної реєстрації. А ця реєстрація відбувається на підставі результатів експертизи, проведеної Державним експертним центром МОЗ України.

Інколи відбувається спрощена процедура реєстрації, якою можуть користуватися засоби, які вже зареєстровані "у Сполучених Штатах Америки, Швейцарській Конфедерації, Японії, Австралії, Канаді або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу".

Російський препарат Гам-КОВИД-Вак не заявлявся для державної реєстрації в Україні.

Дослівно: "Окрім того, за наявною інформацією, цей продукт так само не проходив експертизу та реєстрацію в компетентних органах США, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади чи ЄС, що фактично унеможливлює його закупівлю та використання в Україні.

Тому будь-які припущення щодо можливих переговорів чи розгляду російських вакцин як предмету для закупівлі чи отримання не мають під собою жодного підґрунтя на законодавчому рівні".

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