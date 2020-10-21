МОЗ о покупке российской вакцины: не о чем говорить

Министерство здравоохранения Украины заявляет, что рассмотрение российской "вакцин" от коронавируса как предмета на приобретение или получение не имеют под собой оснований на законодательном уровне.

Источник: Сообщение МОЗ

Детали: В министерстве отметили, что в Украине лекарственные средства допускаются к применению только после их государственной регистрации.

А эта регистрация осуществляется на основании результатов экспертизы, проведенной Государственным экспертным центром МЗ Украины.

Иногда проходит упрощенная процедура регистрации, которой могут пользоваться средства, которые уже зарегистрированы "в Соединенных Штатах Америки, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канаде или при централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза".

В тоже время, российский препарат Гам-КОВИД-ВАК не заявлялся для государственной регистрации в Украине.

Дословно: "Кроме того, по имеющейся информации, этот продукт также не проходил экспертизу и регистрацию в компетентных органах США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады или ЕС, фактически делает невозможным его закупку и использование в Украине.

Поэтому любые предположения относительно возможных переговоров или рассмотрения российских вакцин как предмета на приобретение или получение не имеют под собой никаких оснований на законодательном уровне".

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