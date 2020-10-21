Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

МОЗ о покупке российской вакцины: не о чем говорить

Среда, 21 октября 2020, 19:35

Министерство здравоохранения Украины заявляет, что рассмотрение российской "вакцин" от коронавируса как предмета на приобретение или получение не имеют под собой оснований на законодательном уровне.

Источник: Сообщение МОЗ

Детали: В министерстве отметили, что в Украине лекарственные средства допускаются к применению только после их государственной регистрации.

А эта регистрация осуществляется на основании результатов экспертизы, проведенной Государственным экспертным центром МЗ Украины.

Иногда проходит упрощенная процедура регистрации, которой могут пользоваться средства, которые уже зарегистрированы "в Соединенных Штатах Америки, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канаде или при централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза".

В тоже время, российский препарат Гам-КОВИД-ВАК не заявлялся для государственной регистрации в Украине.

Дословно: "Кроме того, по имеющейся информации, этот продукт также не проходил экспертизу и регистрацию в компетентных органах США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады или ЕС, фактически делает невозможным его закупку и использование в Украине.

Поэтому любые предположения относительно возможных переговоров или рассмотрения российских вакцин как предмета на приобретение или получение не имеют под собой никаких оснований на законодательном уровне".

Передиситория:

  • Президент России Владимир Путин в августе заявил, что в РФ зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 и его дочь уже сделала прививку. Речь идет о препарате Гам-КОВИД-Вак (векторная двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека), который зарегистрировали в РФ 11 августа.
  • 14 октября Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина не будет покупать российский препарат, в РФ называют вакциной от Covid-19, поскольку он не прошел необходимой стадии клинических испытаний.

Темы: Минздравкоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 21 октября: перестановки в ОПУ, отмена второго тура выборов

Дело Шеремета: всем обвиняемым продолжили меры пресечения, под судом столкновения

Зеленский запланировал военный парад на празднование 30 годовщины Независимости

Дочь блогера-телеведущей похитили ради выкупа $ 200тысяч: силовики накрыли банду

"Минус" 75 миллиардов: ЭП публикует засекреченный аудит "Нафтогаза"

"Слуга народа" хочет отменить второй тур местных выборов

Все новости...
Минздрав
Дистанция, дезинфекция, контроль здоровья: как работать участкам на выборах
Степанов хочет контролировать все медзакупки – СМИ
В Украине может появиться своя вакцина от COVID-19: Зеленскому показали первые результаты
Последние новости
20:53
Кабмин избрал главу Комиссии по игорному бизнесу
20:32
"Это мнение отдельного депутата": "Слуги народа" открестились от отмены второго тура выборов
20:18
Украина ждет от Ирана подтверждение ареста шести причастных к катастрофе самолета МАУ
20:00
Кабмин утвердил политику собственности "Нафтогаза": в планах - IPO миноритарного пакета
19:41
Дело Шеремета: всем обвиняемым продолжили меры пресечения, под судом столкновения
19:35
МОЗ о покупке российской вакцины: не о чем говорить
19:18
Глава Госгеокадастра о нормативно-денежной оценке земли: Это "фейк", никто ничего не делал
18:50
Зеленский запланировал военный парад на празднование 30 годовщины Независимости
18:47
Кабмин создал рабочую группу для координации переговоров с МВФ
18:44
Глава Минздрава Германии заболел коронавирусом
Все новости...