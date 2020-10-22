Водій "Мерседеса", який став винуватцем смерті цілої родини, постане перед судом

Правоохоронці завершили досудове розслідування за фактом ДТП, що сталася у липні 2020 року, наслідок якої загинуло двоє дорослих та двоє дітей.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: В ході розслідування проведено всі можливі слідчі та процесуальні дії, за результатами яких зібрано достатньо доказів. Обвинувальний акт скерували до Голосіївського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Винуватцю ДТП загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Слідство встановило, що 12 липня 39-річний Антон Желепа, перебуваючи у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, за кермом Mercedes-Benz GL 250D рухався по частині Столичного шосе з боку селища Козин. Не впоравшись із керуванням, він допустив зіткнення з автомобілем, що рухався попереду в попутному напрямку, після чого виїхав на смугу зустрічного руху, де протаранив автомобіль Hyundai Tucson.

Внаслідок зіткнення постраждала сім’я з 5 осіб, яка їхала в автомобілі Hyundai Tucson. Водій та двоє пасажирів (жінка та малолітня дівчинка) померли на місці. Ще двоє хлопчиків були госпіталізовані. Один з них помер в кареті швидкої медичної допомоги по дорозі в лікарню, інший одужав.

Пряма мова Максимець: "Свою вину підозрюваний визнає. У ході слідства з’ясувалось, що він вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності за ДТП з тяжкими наслідками і навіть відбував покарання. Під час ДТП він взагалі не мав водійського посвідчення, оскільки його вилучили після вироку і він його не поновлював.

Крім того, за останні роки підозрюваний 7 разів притягувався до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння".

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