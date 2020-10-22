Водитель "Мерседеса", который стал виновником смерти целой семьи, предстанет перед судом

Правоохранители завершили досудебное расследование по факту ДТП, произошедшего в июле 2020 года, вследствие которого погибли два взрослых и двое детей.

Источник: Киевская городская прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: В ходе расследования проведены все возможные следственные и процессуальные действия, по результатам которых собрано достаточно доказательств. Обвинительный акт направлен в Голосеевский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.

Виновнику ДТП грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Следствие установило, что 12 июля 39-летний Антон Желепа, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, за рулем Mercedes-Benz GL250D двигался по части Столичного шоссе со стороны поселка Козин. Не справившись с управлением, он допустил столкновение с автомобилем, который двигался впереди, после чего выехал на полосу встречного движения, где протаранил автомобиль Hyundai Tucson.

В результате столкновения пострадала семья из 5 человек, которая ехала в автомобиле Hyundai Tucson. Водитель и двое пассажиров (женщина и малолетняя девочка) скончались на месте. Еще двое мальчиков были госпитализированы. Один из них умер в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу, другой выздоровел.

Прямая речь Максимец: "Свою вину подозреваемый признает. В ходе следствия выяснилось, что он уже ранее привлекался к уголовной ответственности за ДТП с тяжелыми последствиями и даже отбывал наказание. Во время ДТП он вообще не имел водительского удостоверения, поскольку его изъяли после приговора и он его не возобновлял.

Кроме того, за последние годы подозреваемый 7 раз привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения".