На матч "Шахтаря" з "Інтером" у Києві пустять глядачів

Матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Інтер" на НСК "Олімпійський" у Києві 27 жовтня відбудеться з глядачами.

Джерело: сайт "Шахтаря"

Деталі: Зазначається, що клуб отримав офіційний лист від Міністерства охорони здоров’я.

У ньому повідомляється, що, за результатами аналізу епідемічної ситуації, протиепідемічних заходів, що проводяться в регіонах України відповідно до встановленого рівня епідемічної небезпеки, досвіду європейських країн, які розпочали допуск глядачів на футбольні поєдинки, МОЗ України вважає можливим залучення глядачів на матч Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Інтер".

У сектори мають допустити не більш ніж 15% від кількості вболівальників, що може вмістити НСК "Олімпійський".

Наголошується, що під час проведення поєдинку приймаюча сторона має строго дотримуватись усіх протиепідемічних заходів.

Нагадаємо: 21 жовтня Донецький "Шахтар" у першому турі Ліги Чемпіонів на виїзді здолав мадридський "Реал" з рахунком 3:2.