На матч "Шахтаря" з "Інтером" у Києві пустять глядачів
Матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Інтер" на НСК "Олімпійський" у Києві 27 жовтня відбудеться з глядачами.
Джерело: сайт "Шахтаря"
Деталі: Зазначається, що клуб отримав офіційний лист від Міністерства охорони здоров’я.
У ньому повідомляється, що, за результатами аналізу епідемічної ситуації, протиепідемічних заходів, що проводяться в регіонах України відповідно до встановленого рівня епідемічної небезпеки, досвіду європейських країн, які розпочали допуск глядачів на футбольні поєдинки, МОЗ України вважає можливим залучення глядачів на матч Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Інтер".
У сектори мають допустити не більш ніж 15% від кількості вболівальників, що може вмістити НСК "Олімпійський".
Наголошується, що під час проведення поєдинку приймаюча сторона має строго дотримуватись усіх протиепідемічних заходів.
Нагадаємо: 21 жовтня Донецький "Шахтар" у першому турі Ліги Чемпіонів на виїзді здолав мадридський "Реал" з рахунком 3:2.