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На матч "Шахтера" с "Интером" в Киеве пустят зрителей

Четверг, 22 октября 2020, 16:27
На матч Шахтера с Интером в Киеве пустят зрителей

Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" - "Интер" на НСК "Олимпийский" в Киеве 27 октября состоится со зрителями.

Источник: сайт "Шахтера"

Детали: Отмечается, что клуб получил официальное письмо от Министерства здравоохранения.

В нем сообщается, что по результатам анализа эпидемической ситуации, противоэпидемических мер, проводимых в регионах Украины в соответствии с установленным уровнем эпидемической опасности, учитывая опыт европейских стран, которые начали допуск зрителей на футбольные поединки, Минздрав Украины считает возможным допуск зрителей на матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Интер".

В секторы должны пустить не более 15% от количества болельщиков, может вместить НСК "Олимпийский".

Отмечается, что во время проведения поединка принимающая сторона должна строго соблюдать все противоэпидемические меры.

Напомним: 21 октября Донецкий "Шахтер" в первом туре Лиги Чемпионов на выезде одолел мадридский "Реал" со счетом 3:2.

Украинская правда
Темы: футбол
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