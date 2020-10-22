Сноудену дали бессрочный вид на жительство в России

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Сноудена Анатолия Кучерену

Прямая речь Кучерены: "Сегодня миграционные службы РФ выдали Сноудену право на вид на жительство в России на бессрочной основе".

Детали: По словам адвоката, предоставление бессрочного вида на жительство беглому американцу стало возможным после изменений в миграционном законодательстве РФ в 2019 году.

Кучерена отметил, что заявление о предоставлении ВНЖ в миграционную службу было подано еще в апреле, а его длительное рассмотрение они связывают с трудностями в работе госорганов из-за пандемии.

На вопрос, собирается ли Сноуден получать гражданство РФ, Кучерена ответил, что "пока такой вопрос не стоит".

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