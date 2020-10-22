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Білоруського поета арештували на 13 діб за те, що показував "вікторію"

Четвер, 22 жовтня 2020, 17:26
Білоруського поета арештували на 13 діб за те, що показував вікторію

Суд Центрального району Мінська засудив білоруського поета Дмитра Строцева до 13 діб адміністративного арешту за участь в "несанкціонованому заході".

Джерело: "Радыё Свабода"

Деталі: Судила поета Суддя Вікторія Шабуня.

Як розповіла дружина Строцева Анна, звинувачення базувалося на відеозаписі, на якому 4 жовтня поруч з Дмитром йде колона людей з прапорами. І він показує знак "вікторія". У Білорусі зараз цього достатньо, щоб посадити людину на 13 діб.

Дмитро, за словами дружини, повідомив суду, що його затримали напередодні біля будинку, не дозволили зателефонувати родичам. При цьому близько 19:00 Строцеву сказали, що дружину сповістили про затримання. Хоча це неправда: дружина подала заяву про зникнення людини в середу о 23:00.

За словами Анни, Строцев ні на що не скаржився. Зараз вона намагається передати необхідні йому ліки.

Що передувало: Письменник зник вранці 21 жовтня. Пізніше родичі знайшли його ім'я в списках затриманих Центру утримання правопорушників на вулиці Окрестіна.

Дмитро Строцев брав участь в акціях протесту проти фальсифікації виборів і відкрито писав про це. Про ситуацію в країні він розповідав у своїй творчості - деякі його вірші вже перекладено іншими мовами.

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Теми: Білорусь
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