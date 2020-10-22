Белорусского поэта арестовали на 13 суток за то, что показывал "викторию"

Суд Центрального района Минска приговорил белорусского поэта Дмитрия Строцева к 13 суткам административного ареста за участие в "несанкционированном мероприятии".

Источник: "Радыё Свабода"

Детали: Судила поэта Судья Виктория Шабуня.

Как рассказала жена Строцева, обвинение базировалось на видеозаписи, на которой 4 октября рядом с Дмитрием идет колонна людей с флагами. И он показывает знак "виктория". В Беларуси сейчас этого достаточно, чтобы посадить человека на 13 суток.

Дмитрий, по словам жены, сообщил суду, что его задержали накануне возле дома, не разрешили позвонить родственникам. При этом около 19:00 Строцеву сказали, что жену оповестили. Хотя это неправда: супруга подала заявление об исчезновении человека в среду в 23:00.

По словам Анны, Строцев ни на что не жаловался. Сейчас она пытается передать необходимое ему лекарство.

Что предшествовало: Писатель пропал утром 21 октября. Позднее родственники нашли его имя в списках задержанных Центра содержания правонарушителей на улице Окрестина.

Дмитрий Строцев принимал участие в акциях протеста против фальсификации выборов и открыто писал об этом. О ситуации в стране он рассказывал в своем творчестве - некоторые его стихи уже переведены на другие языки.

Читайте также: Дмитрий Строцев: Фюрер Лукашенко готовился к Майдану, а получил евалюцию