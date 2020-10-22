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Зеленський готовий випробувати українську вакцину від COVID-19 на собі

Четвер, 22 жовтня 2020, 19:07
Офіс президента

Президент Володимир Зеленський готовий випробувати на собі українську вакцину від COVID-19, коли її розроблять.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю чотирьом телеканалам ("1+1", "Україна", ICTV та "Інтер"), яке вийшло в ефір за три дні до місцевих виборів та "всенародного опитування", призначених на 25 жовтня

Деталі: Відповідаючи на запитання щодо вакцини, яка розробляється в Україні Зеленський пояснив, що говорити зараз про конкретні терміни неможливо. Президент зазначив, що перепитував, чи прискорити процес, але отримав заперечну відповідь, адже, якщо скоротити його, то результат дослідженя можуть не визнати в світі.

Пряма мова президента і журналістів:

- А Володимир Зеленський готовий її випробувати на собі?

- Так

- В прямому ефірі?

- Шоу Трумана (Зеленський сміється і сплескує в долоні -ред.)… Ті результати , які показували, я із задоволенням. Якщо скажуть – так".

Що було раніше: 20 жовтня Зеленському представили результати доклінічної фази дослідження українського кандидата у вакцини проти COVID-19. Президент назвав її унікальною.

Знати більше: Що нині відомо про українську вакцину від COVID-19

Валентина Романенко, УП
Теми: Зеленськийкоронавірусвакцинація


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