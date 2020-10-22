Зеленский готов испытать украинскую вакцину от COVID-19 на себе

Президент Владимир Зеленский готов испытать на себе украинскую вакцину от COVID-19, когда ее разработают.

Источник: Зеленский в интервью четырем телеканалам ("1+1", "Украина", ICTV и "Интер"), которое вышло в эфир за три дня до местных выборов и "всенародного опроса", наназначенных на 25 октября

Детали: Отвечая на вопрос о вакцине, разрабатываемой в Украине, Зеленский объяснил, что говорить сейчас о конкретных сроках невозможно. Президент отметил, что переспрашивал, можно ли ускорить процесс, но получил отрицательный ответ, ведь, если сократить его, то результат исследования могут не признать в мире.

Прямая речь президента и журналистов:

- А Владимир Зеленский готов ее испытать на себе?

- Да

- В прямом эфире?

- Шоу Трумана (Зеленский смеется -ред.)... Те результаты, которые показывали, я с удовольствием. Если скажут - да".

Что предшествовало: 20 октября Зеленскому представили результаты доклинической фазы исследования украинского кандидата в вакцины против COVID-19. Президент назвал ее уникальной.

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