Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленский готов испытать украинскую вакцину от COVID-19 на себе

Четверг, 22 октября 2020, 19:07

Президент Владимир Зеленский готов испытать на себе украинскую вакцину от COVID-19, когда ее разработают.

Источник: Зеленский в интервью четырем телеканалам ("1+1", "Украина", ICTV и "Интер"), которое вышло в эфир за три дня до местных выборов и "всенародного опроса", наназначенных на 25 октября

Детали: Отвечая на вопрос о вакцине, разрабатываемой в Украине, Зеленский объяснил, что говорить сейчас о конкретных сроках невозможно. Президент отметил, что переспрашивал, можно ли ускорить процесс, но получил отрицательный ответ, ведь, если сократить его, то результат исследования могут не признать в мире.

Прямая речь президента и журналистов:

- А Владимир Зеленский готов ее испытать на себе?

- Да

- В прямом эфире?

- Шоу Трумана (Зеленский смеется -ред.)... Те результаты, которые показывали, я с удовольствием. Если скажут - да".

Что предшествовало: 20 октября Зеленскому представили результаты доклинической фазы исследования украинского кандидата в вакцины против COVID-19. Президент назвал ее уникальной.

Узнать больше: Что сейчас известно об украинской вакцине от COVID-19

Валентина Романенко, УП
Темы: Зеленскийкоронавирусвакцинация


powered by lun.ua
Главное сегодня

Свободная экономическая зона на Донбассе поможет завершить войну – Зеленский

"Динамо" Киев может обанкротиться из-за долга перед "Приватбанком" – СМИ

В руководстве ОП больше всех зарабатывает назначенный еще Порошенко "специалист по реформам"

Она уникальна: Зеленский рассказал об украинской вакцине от COVID-19

Стало известно, кто из нардепов больше всего заработал в сентябре

Зеленский заявил, что не планирует возвращаться к жесткому карантину

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Я откажусь от президентской пенсии, если людям нечего есть
Зеленский о Кабмине: Головы могут полететь
Будапештский меморандум: Зеленский держит интригу
Последние новости
19:09
Ефремову сократили срок за смертельное ДТП
19:07
Зеленский готов испытать украинскую вакцину от COVID-19 на себе
18:57
В Украине замедлилось падение ключевого экономического показателя
18:56
Зеленский: Я откажусь от президентской пенсии, если людям нечего есть
18:55
Зеленский о Кабмине: Головы могут полететь
18:49
Будапештский меморандум: Зеленский держит интригу
18:37
видеоЗеленский приехал на Донбасс
18:31
Зеленский рассказал, как меняли главу Геокадастра: Угрозы, звонки, бандиты
18:21
Украинцам запретили приближаться к границе с РФ на Луганщине
18:21
Зеленский о Кернесе и других мэрах: Из-за них погибло большое количество людей
Все новости...