7 517 новых больных и 121 умерший от COVID в Украине за сутки
За сутки 22 октября в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 7517 людям - это третий подряд антирекорд, 121 больной умер, 2 680 пациентов выздоровели, госпитализировали 1 032 человека.
Источник: данные СНБО и Минздрава
Детали: Всего за время пандемии умерли от коронавирусной болезни в Украине уже 6 164 человека, а выздоровели 137 578 людей из тех 330 396-ти, у которых диагностировали COVID-19.
Сейчас от коронавируса лечатся 186 654 жители Украины.
За последние сутки наибольший прирост больных в таких регионах:
Харьковская область - 693 выявленных случаи, 8 летальных.
Киев - 635 новых случаев, 14 летальных. В Киевской области обнаружили 270 больных, 16 пациентов умерли.
Одесская область - 571 новый случай, 3 летальных.
Хмельницкая область - 471 новый больной, без потерь.
Житомирская область - 426 новых случаев, 5 летальных.
Запорожская область - 402 новых случая, без потерь.
Львовская область - 378 новых случаев, 13 летальных.
Тернопольская область - 330 новых случаев, 3 летальных.
Полтавская область - 316 новых случаев, 7 летальных.
Днепропетровская область - 312 новых случаев, 14 летальных.
За минувшие сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 344 детей и у 356 медработников. С начала марта COVID-19 обнаружили у 19 796 детей и у 20 884 медработников.
22 октября в Украине было сделано 63 131 тестирование, из них 36 457 методом ПЦР и 26 764 методом ИФА.
Напомним: За сутки 20 октября в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали 6 719 людям, летальных случаев было больше всего за время наблюдений - 141, выздоровели 2 686 человек; были госпитализированы 1 009 человек.
22 октября в мире COVID-19 обнаружили у 478 тысяч человек. Всего с начала пандемии зафиксировано 42 миллиона случаев заражения. Украина по количеству новых случаев COVID-19 в прошедшие сутки была на 16-м месте в мире и на 11-м месте в Европе.
Знать больше: COVID-19 в Украине и мире: динамика пандемии в инфографике "Украинской правды"