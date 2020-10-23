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7 517 новых больных и 121 умерший от COVID в Украине за сутки

Пятница, 23 октября 2020, 08:53
7 517 новых больных и 121 умерший от COVID в Украине за сутки
УП

За сутки 22 октября в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 7517 людям - это третий подряд антирекорд, 121 больной умер, 2 680 пациентов выздоровели, госпитализировали 1 032 человека.

Источник: данные СНБО и Минздрава

Детали: Всего за время пандемии умерли от коронавирусной болезни в Украине уже 6 164 человека, а выздоровели 137 578 людей из тех 330 396-ти, у которых диагностировали COVID-19.

Сейчас от коронавируса лечатся 186 654 жители Украины.

За последние сутки наибольший прирост больных в таких регионах:

Харьковская область - 693 выявленных случаи, 8 летальных.

Киев - 635 новых случаев, 14 летальных. В Киевской области обнаружили 270 больных, 16 пациентов умерли.

Одесская область - 571 новый случай, 3 летальных.

Хмельницкая область - 471 новый больной, без потерь.

Житомирская область - 426 новых случаев, 5 летальных.

Запорожская область - 402 новых случая, без потерь.

Львовская область - 378 новых случаев, 13 летальных.

Тернопольская область - 330 новых случаев, 3 летальных.

Полтавская область - 316 новых случаев, 7 летальных.

Днепропетровская область - 312 новых случаев, 14 летальных.

 

За минувшие сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 344 детей и у 356 медработников. С начала марта COVID-19 обнаружили у 19 796 детей и у 20 884 медработников.

22 октября в Украине было сделано 63 131 тестирование, из них 36 457 методом ПЦР и 26 764 методом ИФА.

Напомним: За сутки 20 октября в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали 6 719 людям, летальных случаев было больше всего за время наблюдений - 141, выздоровели 2 686 человек; были госпитализированы 1 009 человек.

22 октября в мире COVID-19 обнаружили у 478 тысяч человек. Всего с начала пандемии зафиксировано 42 миллиона случаев заражения. Украина по количеству новых случаев COVID-19 в прошедшие сутки была на 16-м месте в мире и на 11-м месте в Европе.

Знать больше: COVID-19 в Украине и мире: динамика пандемии в инфографике "Украинской правды"

УП, дополнено

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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