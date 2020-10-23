Донька Ар’єва та шурин Разумкова подалися в депутати

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Родичі низки народних депутатів вирішили взяти участь у місцевих виборах – балотуються дружина п’ятого президента Петра Порошенка, шурин спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, а також діти нардепів Наталії Королевської, Володимира Ар’єва, Андрія Лопушанського та інші.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: У Миколаєві на посаду міського голови нині претендує шурин чинного спікера Верховної Ради та депутата від "Слуги народу" Дмитра Разумкова Владислав Чайка. Він балотується від партії "Опозиційна платформа – "За життя".

Владислав Чайка є братом дружини Дмитра Разумкова Юлії Чайки та сином багаторічного мера Миколаєва Володимира Чайки.

Донька народного депутата від "Європейської солідарності" Володимира Ар’єва 20-річна Ярина Ар’єва йде до Київради у складі списку "ЄС".

За словами нардепа, він не був у захваті від такого рішення дитини, але відзначив, що його Ярина "давно є активісткою "Солідарної молоді",.. в перших рядах на всіх акціях і мітингах за Україну, знає три іноземні мови, розробляє комунікаційні стратегії для молодіжки".

У Київраду від "Європейської солідарності" балотується також син ще одного чинного народного депутата від "ЄС" Андрія Лопушанського – 20-річний Андре Лопушанський.

Згідно з даними ЦВК, він має лише загальну середню освіту і є фізичною особою-підприємцем.

За словами самого кандидата, нині він завершує бакалаврат юридичного факультету в Київському національному університеті Тараса Шевченка, а також здобуває освіту в Українському католицькому університеті за фахом "публічне управління та адміністрування".

Син нардепа від "Слуги народ" Валерія Зуба Олександр Зуб балотується від "СН" до Чернігівської міськради. 27-річний Зуб – завідувач відділенням клінічної онкології та гінекології у Чернігівському медичному центрі сучасної онкології.

До Київської міської ради під 9-м номером у списку партії "Опозиційна платформа – "За життя" намагається потрапити Сергій Мамоян – рідний брат нардепа від "ОПЗЖ" Суто Мамояна.

Нині Сергій Мамоян – депутат Полтавської облради та асистент кафедри правознавства Полтавського інституту економіки і права ВМУРоЛ "Україна".

До Житомирської облради та Бердичівської міськради за списком "Слуги народу" балотується Людмила Кицак – сестра чинного нардепа від президентської партії Богдана Кицака.

Брат іншого "слуги народу" Володимира Гевка Віктор Гевко змагається як кандидат від президентської політсили за крісло мера Тернополя.

Віктор Гевко відомий як комік, сценарист, капітан команди КВН "V.I.P", переможець шоу "Розсміши коміка", автор та актор скетч-шоу "Країна У", учасник проєкту "95 квартал". Під час президентських виборів 2019 року він був довіреною особою кандидата Зеленського у Тернопільській області.

До Київради також хоче потрапити і дружина ще одного чинного народного депутата – члена фракції "Опозиційна платформа – "За життя" Віктора Чорного Ольга Арканова-Чорна, яка у 2002-2006 роках вже була депутаткою Київради від фракції "Партії регіонів".

У мери Вінниці балотується чоловік чинної народної депутатки від "Слуги народу" Ірини Борзової Сергій Борзов.

Із 2020 року Борзов – голова Вінницької ОДА, а у вересні цього ж року став кандидатом на посаду міського голови Вінниці від "Слуги народу".

Чоловік членкині депутатської групи "Довіра" у Верховній Раді Лариси Білозір Андрій Білозір балотується від УДАРу до Київради.

У минулому він працював у секретаріаті Київради, згодом був помічником-консультантом народних депутатів Віктора Бойка, Петра Порошенка та своєї матері Оксани Білозір. Також був депутатом Київради, входив у фракцію "УДАР-Солідарність".

Крім того, хочуть стати депутатами особистий адвокат голови політради партії "Опозиційна платформа – "За життя" Віктора Медведчука Ігор Кириленко та співзасновник і директор охоронної фірми, послугами якої не один рік користується Медведчук, Іван Бойченко.

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