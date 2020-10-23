Дочь Арьева и шурин Разумкова собрались в депутаты

Родственники ряда народных депутатов решили принять участие в местных выборах – баллотируются жена пятого президента Петра Порошенко, шурин спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, а также дети нардепов Наталии Королевской, Владимира Арьева, Андрея Лопушанского и другие.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: В Николаеве на должность городского головы сейчас претендует шурин действующего спикера Верховной Рады и депутата от "Слуги народа" Дмитрия Разумкова Владислав Чайка. Он баллотируется от партии "Оппозиционная платформа – "За жизнь".

Владислав Чайка – брат жены Дмитрия Разумкова Юлии Чайки и сын многолетнего мэра Николаева Владимира Чайки.

Дочь народного депутата от "Европейской солидарности" Владимира Арьева 20-летняя Ярина Арьева идет в Киевсовет в составе списка "ЕС".

По словам нардепа, он не был в восторге от такого решения ребенка, но отметил, что его Ярина "давно является активисткой "солидарной молодежи"… в первых рядах на всех акциях и митингах по Украине, знает три иностранных языка, разрабатывает коммуникационные стратегии для молодежки".

В Киевсовет от "Европейской солидарности" баллотируется также сын еще одного действующего народного депутата от "ЕС" Андрея Лопушанского – 20-летний Андре Лопушанский.

Согласно данным ЦИК, он имеет только общее среднее образование и является физическим лицом-предпринимателем.

По словам самого кандидата, сейчас он завершает бакалаврат юридического факультета в Киевском национальном университете Тараса Шевченко, а также получает образование в Украинском католическом университете по специальности "публичное управление и администрирование".

Сын нардепа от "слуг народа" Валерия Зуба Александр Зуб баллотируется от "СН" в Черниговский горсовет. 27-летний Зуб – заведующий отделением клинической онкологии и гинекологии в Черниговском медицинском центре современной онкологии.

В Киевский городской совет под 9-м номером в списке партии "Оппозиционная платформа – "За жизнь" пытается попасть Сергей Мамоян – родной брат нардепа от "ОПЗЖ" Суто Мамояна.

Сейчас Сергей Мамоян – депутат Полтавского облсовета и ассистент кафедры правоведения Полтавского института экономики и права ВМУРоЛ "Украина".

В Житомирский облсовет и Бердичевский горсовет по списку "Слуги народа" баллотируется Людмила Кицак – сестра действующего нардепа от президентской партии Богдана Кицака.

Брат другого "слуги народа" Владимира Гевко Виктор Гевко соревнуется в качестве кандидата от президентской политсилы за кресло мэра Тернополя.

Виктор Гевко известный как комик, сценарист, капитан команды КВН "V.I.P", победитель шоу "Рассмеши комика", автор и актер скетч-шоу "Страна У", участник проекта "95 квартал". Во время президентских выборов 2019 года он был доверенным лицом кандидата Зеленского в Тернопольской области.

В Киевсовет также хочет попасть и жена еще одного действующего народного депутата – члена фракции "Оппозиционная платформа – "За жизнь" Виктора Черного Ольга Арканова-Черная, которая в 2002-2006 годах уже была депутатом Киевсовета от фракции "Партии регионов".

В мэры Винницы баллотируется муж действующей народного депутата от "Слуги народа" Ирины Борзовой Сергей Борзов.

С 2020-го Борзов – председатель Винницкой ОГА, а в сентябре этого же года стал кандидатом на должность городского головы Винницы от "Слуги народа".

Муж участницы депутатской группы "Доверие" в Верховной Раде Ларисы Билозир Андрей Билозир баллотируется от УДАРа в Киевсовет.

В прошлом он работал в секретариате Киевсовета, впоследствии был помощником-консультантом народных депутатов Виктора Бойко, Петра Порошенко и матери Оксаны Билозир. Также был депутатом Киевсовета, входил во фракцию "УДАР-Солидарность".

Кроме того, хотят стать депутатами личный адвокат председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – "За жизнь" Виктора Медведчука Игорь Кириленко и соучредитель и директор охранной фирмы, услугами которой не один год пользуется Медведчук, Иван Бойченко.

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