Антикорсуд розцінив як втручання скаргу до Венедіктової у справі "Укрзалізниці"

Вищий антикорупційний суд заявив про втручання у діяльність суддів щодо здійснення правосуддя у справі розкрадання майже 100 мільйонів гривень "Укрзалізниці"

Джерело: сайт Вищого антикорупційного суду (ВАКС)

Деталі: На розгляді у колегії суддів Вищого антикорупційного суду перебуває справа за обвинуваченням шістьох осіб у заволодінні понад 98 млн грн ПАТ "Укрзалізниця" в результаті закупівлі пального за завищеними цінами.

Наразі у справі триває дослідження письмових доказів сторони обвинувачення.

За твердженням ВАКС, "один з обвинувачених та його захисники здійснили спробу незаконного впливу на колегію суддів Вищого антикорупційного суду для перешкоджання кримінальному провадженню шляхом усунення колегії суддів від розгляду кримінального провадження".

Зокрема, обвинувачений та його адвокати ще на стадії судового провадження, тобто до прийняття рішення по суті, подали до генерального прокурора заяву щодо внесення в ЄРДР відомостей стосовно суддів у зв'язку із начебто постановленням ними завідомо неправосудної ухвали.

Разом із тим, зазначає ВАКС, "зі створених штучно підстав вони заявили суддям відвід".

Колегія суддів ВАКС звернулася до голови Вищої ради правосуддя та генерального прокурора з повідомленням про втручання у діяльність суддів щодо здійснення правосуддя та з проханням вжити відповідні заходи реагування, передбачені законодавством України.

У зверненні сказано, що обвинувачений Руслан Гусак та його захисники Сергій Колісник, Андрій Федур та Тарас Іваненко спробували незаконно вплинути на колегію суддів ВАКС у складі Віктора Маслова, Катерини Сікори та Ігоря Строгого, застосувавши цілий "алгоритм впливу на суддів".

Цей алгоритм, крім звернення до генпрокурора до рішення по суті, включав визнання обвинуваченого Гусака потерпілим від "неправосудної ухвали" щодо можливості участі обвинуваченого Павла Чепєлєва в засіданнях суду у режимі відеоконференції, вимогу відводу суддів та погрозу Федура допитом суддям.

Цьому передувало: 20 вересня 2019 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до Вищого антикорупційоного суду обвинувальний акт стосовно 6 осіб у кримінальному провадженні за фактом заволодіння коштами Укрзалізниці у сумі понад 98 мільйонів гривень.

Згідно з матеріалами суду, Гусаку Р.О. й Шевченку О.Л. інкримінують ч.2 ст.28, ч.1 ст 366, ч.5 ст.191 ККУ; Вовку В.В., Дишлиук І.В. та Чепєлєву П.С. - ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 ККУ, а Непом’яшому С.В. - ч.2 ст. 28, ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 та ч.3 ст.209 ККУ.

За даними "Слово і Діло", йдеться про начальника ЦТС "Ліски" Руслана Гусака, головного інженера філії Олексія Шевченка, першого заступника начальника Одеського відділення ЦТС "Ліски" Валерія Вовка, головного інженера цієї філії Інну Дишлиук, а також директорів фірм "Скела Терціум" і "Варіант Ойл" Сергія Непом'ящего і Павлом Чепелєвим відповідно.

За даними слідства, у 2016-2017 роках службові особи філії "Центр транспортного сервісу "Ліски" УЗ, зловживаючи службовим становищем, заволоділи коштами УЗ в сумі 98,2 млн грн шляхом документального оформлення безтоварних операцій з придбання мазуту флотського і дизельного пального у ТОВ "Скела Терциум". Фактично ж ці матеріали не постачались ні до поромів, для потреб яких укладали договори на пальне, ні до резервуарів.