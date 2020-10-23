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Антикорсуд расценил как вмешательство жалобу к Венедиктовой по делу "Укрзализныци"

Пятница, 23 октября 2020, 12:40

Высший антикоррупционный суд заявил о вмешательстве в деятельность судей при вершению правосудия по делу хищения почти 100 миллионов гривен "Укрзализныци"

Источник: сайт Высшего антикоррупционного суда (ВАКС)

Детали: На рассмотрении у коллегии судей Высшего антикоррупционного суда находится дело по обвинению шести человек в завладении более 98 млн грн ПАО "Укрзализныця" в результате закупки горючего по завышенным ценам.

Сейчас по делу продолжается исследование письменных доказательств стороны обвинения.

По утверждению ВАКС, "один из обвиняемых и его защитники предприняли попытку незаконного влияния на коллегию судей Высшего антикоррупционного суда для предотвращения уголовного производства путем отстранения коллегии судей от рассмотрения уголовного производства".

В частности, обвиняемый и его адвокаты еще на стадии судебного производства, то есть до принятия решения по существу, подали к генеральному прокурору заявление о внесении в ЕРДР сведений в отношении судей в связи с якобы постановлением ими заведомо неправосудного решения.

Вместе с тем, отмечает ВАКС, "на созданных искусственно основаниях они заявили судьям отвод".

Коллегия судей ВАКС обратилась к главе Высшего совета правосудия и генеральному прокурору с сообщением о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия и с просьбой принять соответствующие меры реагирования, предусмотренные законодательством Украины.

В обращении сказано, что обвиняемый Руслан Гусак и его защитники Сергей Колиснык, Андрей Федур и Тарас Иваненко попытались незаконно повлиять на коллегию судей ВАКС в составе Виктора Маслова, Екатерины Сикоры и Игоря Строгого, применив целый "алгоритм влияния на судей".

 

Этому предшествовало: 20 сентября 2019 года Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении 6 лиц в уголовном производстве по факту завладения средствами "Укрзализныци" на сумму более 98 млн гривен.

Согласно материалам суда, Гусаку Р.О. и Шевченко О.Л. инкриминируют ч.2 ст.28, ч.1 ст 366, ч.5 ст.191 УКУ; Вовку В.В., Дишлиуку И.В. и Чепелеву П.С. - ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УКУ, а Непомьяшему С.В. - ч.2 ст. 28 ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 и ч.3 ст.209 УКУ.

Темы: Антикоррупционный судУкрзализныцяОфис генпрокурораВенедиктоваВСП


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