"Тупе животне" і "покидьок": Дубінський і Притула полаялися в прямому ефірі
Кандидат у міські голови Києва від партії "Голос" Сергій Притула полаявся в прямому ефірі з нардепом "Слуги народу" Олександром Дубінським.
Джерело: ефір програми "Право на владу" від вечора 22 жовтня
Деталі: Зокрема, Притула назвав нардепа "мерзенником" і "покидьком", який створював фейки про Майдан. У відповідь Дубінський обізвав кандидата в мери "тупим животним".
УП передає діалог політиків:
Дубінський: У мене дуже просте питання до пана Притули, який балотується у мери Києва, скільки у Києві ліній метро?
Притула: Я дозволю собі не відповідати на запитання людини, яку вважаю абсолютним мерзенником. Людини, яка створювала фейки під час Революції Гідності, на якій гинули люди. Мені вкрай дивно бачити цього покидька у вашій студії. Я з мотивів гігієни не буду опускатися до рівня спілкування з цим чоловіком.
Дубінський: Я дозволю собі дуже коротку відповідь. Коли тупа тварина балотується в мери Києва – це прикро, бо кияни цього не заслужили. А ось коли така тупа тварина ще й дозволяє собі когось ображати – це подвійно дивно. Тому що це смішно…
Притула: Та заткнися. Тобі що Коломойський дозволив розмовляти сьогодні зі мною?
Дубінський: Я ж вам не тикаю, хоч ви і "животне".
Перепалку Дубінського і Притули зупинила ведуча програми, яка нагадала, що вони знаходять в ефірі загальнонаціонального каналу.
Нагадаємо:
- 2 жовтня журналісти Bihus.Info опублікували інформацію, що надреп та колишній телеведучий Олександр Дубінський у 2013 році займався створенням антимайданівських фейків на замовлення найближчого оточення ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка.
- Народний депутат та екстелевізійник "1+1" Олександр Дубінський очолив виборчий список кандидатів у депутати Київської обласної ради від партії "Слуга народу". Окрім нього, у списку багато працівників "1+1 Продакшн" та "1+1 Медіа".