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"Тупе животне" і "покидьок": Дубінський і Притула полаялися в прямому ефірі

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 13:34

Кандидат у міські голови Києва від партії "Голос" Сергій Притула полаявся в прямому ефірі з нардепом "Слуги народу" Олександром Дубінським.

Джерело: ефір програми "Право на владу" від вечора 22 жовтня

Деталі: Зокрема, Притула назвав нардепа "мерзенником" і "покидьком", який створював фейки про Майдан. У відповідь Дубінський обізвав кандидата в мери "тупим животним".

УП передає діалог політиків:

Дубінський: У мене дуже просте питання до пана Притули, який балотується у мери Києва, скільки у Києві ліній метро?

Притула: Я дозволю собі не відповідати на запитання людини, яку вважаю абсолютним мерзенником. Людини, яка створювала фейки під час Революції Гідності, на якій гинули люди. Мені вкрай дивно бачити цього покидька у вашій студії. Я з мотивів гігієни не буду опускатися до рівня спілкування з цим чоловіком.

Дубінський: Я дозволю собі дуже коротку відповідь. Коли тупа тварина балотується в мери Києва – це прикро, бо кияни цього не заслужили. А ось коли така тупа тварина ще й дозволяє собі когось ображати – це подвійно дивно. Тому що це смішно…

Притула: Та заткнися. Тобі що Коломойський дозволив розмовляти сьогодні зі мною?

Дубінський: Я ж вам не тикаю, хоч ви і "животне".

Перепалку Дубінського і Притули зупинила ведуча програми, яка нагадала, що вони знаходять в ефірі загальнонаціонального каналу.

Нагадаємо:

  • 2 жовтня журналісти Bihus.Info опублікували інформацію, що надреп та колишній телеведучий Олександр Дубінський у 2013 році займався створенням антимайданівських фейків на замовлення найближчого оточення ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка.
  • Народний депутат та екстелевізійник "1+1" Олександр Дубінський очолив виборчий список кандидатів у депутати Київської обласної ради від партії "Слуга народу". Окрім нього, у списку багато працівників "1+1 Продакшн" та "1+1 Медіа".

Українська правда
Теми: ДубінськийГолосвибориКиївкурйоз


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