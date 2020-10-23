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"Тупое животное" и "подонок": Дубинский и Притула поругались в прямом эфире

Пятница, 23 октября 2020, 13:34

Кандидат в мэры Киева от партии "Голос" Сергей Притула поругался в прямом эфире с нардепом "Слуги народа" Александром Дубинским.

Источник: эфир программы "Право на владу" от 22 октября

Детали: В частности, Притула назвал нардепа "абсолютно гнусный" человеком и "подонком", который создавал фейки о Майдане. В ответ Дубинский обозвал кандидата в мэры "тупым животным".

УП передает диалог политиков:

Дубинский: У меня очень простой вопрос к господину Притуле, который баллотируется в мэры Киева, сколько в Киеве линий метро?

Притула: Я позволю себе не отвечать на вопросы человека, которого считаю абсолютно гнусный. Человека, который создавал фейки во время Революции Достоинства, на которой гибли люди. Мне очень странно видеть этого подонка в вашей студии. Я по мотивам гигиены не буду опускаться до уровня общения с этим человеком.

Дубинский: Я позволю себе очень короткий ответ. Когда тупое животное баллотируется в мэры Киева - это обидно, потому что киевляне этого не заслужили. А вот когда такое тупое животное еще и позволяет себе кого-то оскорблять - это вдвойне странно. Потому что это смешно...

Притула: Да заткнись. Тебе что Коломойский позволил говорить сегодня со мной?

Дубинский: Я же вам не тыкаю, хоть вы и "животное".

Перепалку Дубинского и Притулы остановила ведущая программы, которая напомнила, что они находятся в эфире общенационального канала.

Напомним: 

  • 2 октября журналисты Bihus.Info опубликовали информацию, что нардеп и бывший телеведущий Александр Дубинский в 2013 году занимался созданием антимайданивских фейков на заказ ближайшего окружения экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.
  • Народный депутат и екстелевизионщик "1+1" Александр Дубинский возглавил избирательный список кандидатов в депутаты Киевского областного совета от партии "Слуга народа". Кроме него, в списке много работников "1+1 Продакшн" и "1+1 Медиа".

Украинская правда
Темы: ДубинскийГолосвиборыКиевкурьез


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