У Тихановської прокоментували заяву Лукашенка, що він дав їй $15 тис. на еміграцію

Прессекретар Світлани Тихановської Анна Красуліна прокоментувала інформацію про те, що політик отримала від самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка 15 тисяч доларів для виїзду з країни.

Джерело: TUT.by в Telegram

Пряма мова Красуліної: "Я там не була, я не в курсі. Світлана як і раніше не розповідає деталей. Я не можу це ні підтвердити, ні спростувати".

Деталі: Вона зазначила, що Тихановська обіцяє, що "повністю все розповість одного разу", а "зараз не хоче розповідати шматками".

Красуліна додала, що Тіихановська розповість все, "коли буде вільна від тиску".

Що було раніше: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів неймовірну історію про те, як Світлану Тихановську хотіли спалити, а він її врятував, на її прохання вивіз за кордон та ще й грошей дав на проживання.

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