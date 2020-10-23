У Тихановской прокомментировали заявление Лукашенко, что он дал ей $ 15 тыс. на эмиграцию

Пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина прокомментировала информацию о том, что политик получила от самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко 15 тысяч долларов для выезда из страны.

Источник: TUT.by в Telegram

Прямая речь Красулиной: "Я там не была, я не в курсе. Светлана по-прежнему не рассказывает деталей. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть".

Детали: Она отметила, что Тихановская обещает, что "полностью все расскажет однажды", а "сейчас не хочет рассказывать кусками".

Красулина добавила, что Тихановская расскажет все, "когда будет свободна от давления".

Что было раньше: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал невероятную историю о том, как Светлану Тихановську хотели сжечь, а он ее спас, по ее просьбе вывез за границу, да еще и денег дал на проживание.

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