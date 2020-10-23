Справа Марківа: "Звинувачують не лише нацгвардійця, а й всю українську націю"

На четвертому апеляційному засіданні у справі нацгвардійця Віталія Марківа в Італії захисники представили беззаперечні докази його непричетності до вбивства журналіста Андреа Рокеллі в 2014 році.

Джерело: пресцентр МВС

Пряма мова адвоката Раффаеле Делла Валле: "В Італії у військових злочинах звинувачують не лише гвардійця, а й всю українську демократичну націю за те, що вони боронять власну територію".

Деталі: Захисник Марківа зазначив, що Віталій зайшов у залу суду "вже винним", сторона обвинувачення не дала йому можливості на захист.

Адвокат Ніколо Бертоліні Клеричі наголосив, що українська армія – це захисники держави, які боронять свою землю від російського агресора.

За словами Клеричі, сторона обвинувачення використала слово "шайка" для характеристики українського війська, але "шайкою" можна сміливо назвати людей, які захопили територію сусідньої держави. Більше того, сторона обвинувачення перекрутила звіти міжнародних організацій, у яких чітко було вказано, що сепаратисти також використовували міномети та важке озброєння.

Сторона захисту наголосила: стріляли не з гори Карачун, позиції українських військових, а з протилежного боку – з боку проросійських бойовиків.

Під час слухання у залі суду провели розбір відеозапису учасника подій журналіста Рогелона, на якому чітко видно, що на даху машини, в якій знаходились журналісти, немає вхідних отворів: тобто постріли по журналістах "прилітали" не зверху, з Карачуна. Цей відео запис підкреслює, що по журналістах стріляли саме з боку бойовиків.

Адвокат Донателла Рапетті зазначила, що всі висновки обвинувачення розходяться з елементарними законами фізики та математики. Адже, якщо навіть порахувати інтервали між обстрілами, які вказують свідки, то відразу стає зрозумілим, що обстріл почали не з гори. Адвокат наполягає, що ніхто не хотів вбивати журналістів, вони свідомо поїхали в зону бойових дій та потрапили під перехресний вогонь.

Мама українського гвардійця Оксана Максимчук висловила сподівання, що суд візьме до уваги аргументи захисту і виправдає її сина.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який теж прилетів до Італії, у рамках безпекового форму заявив, що справа Марківа - одна зі складових гібридної війни, яку розв’язала Росія проти України.

Пряма мова: "Справа проти гвардійця Марківа - це гібридний удар по Україні. Це все було інсценовано у 2015 році російськими пропагандистами та підхоплено у Франції та Італії, вилилось у звинувачення проти українського солдата та України. Ті слова, які звучали від сторони звинувачення, намагались виправдати терористів: ніби-то, це Україна почала бойові дії. Справа проти Марківа – це гібридна війна, але ми маємо перемагати і доводити свою правоту скрізь: на фронті, де рвуться міни, і у залі суду".

Додатково: Наступне засідання у справі Марківа відбудеться 3 листопада. Тоді і стане відомо, чи долучив суд аргументи захисту до справи та власне, рішення у справі.

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