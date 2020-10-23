Дело Маркива: "Обвиняют не только нацгвардейца, но и всю украинскую нацию"

На четвертом апелляционном заседании по делу нацгвардейца Виталия Маркива в Италии защитники представили неопровержимые доказательства его непричастности к убийству журналиста Андреа Рокелле в 2014 году.

Источник: пресс-центр МВД

Прямая речь адвоката Раффаэле Делла Валле: "В Италии в военных преступлениях обвиняют не только гвардейца, но и всю украинскую демократическую нацию за то, что они защищают свою территорию".

Детали: Защитник Маркива отметил, что Виталий зашел в зал суда "уже виновным", сторона обвинения не дала ему возможности на защиту.

Адвокат Николо Бертолини Клеричи подчеркнул, что украинская армия - это защитники государства, которые отстаивают свою землю от российского агрессора.

По словам Клеричи, сторона обвинения использовала слово "шайка" для характеристики украинского войска, но "шайкой" можно смело назвать людей, которые захватили территорию соседнего государства. Более того, сторона обвинения исказила отчеты международных организаций, в которых четко было указано, что сепаратисты также использовали минометы и тяжелое вооружение.

Сторона защиты отметила: стреляли не с горы Карачун, позиции украинских военных, а с противоположной стороны - со стороны пророссийских боевиков.

Во время слушания в зале суда провели разбор видеозаписи участника событий журналиста Рогелона, на котором четко видно, что на крыше машины, в которой находились журналисты, нет входных отверстий: то есть выстрелы по журналистам "прилетали" не сверху, с Карачуна. Эта видеозапись подчеркивает, что по журналистам стреляли именно со стороны боевиков.

Адвокат Донателла Рапетти отметила, что все выводы обвинения расходятся с элементарными законами физики и математики. Ведь, если даже посчитать интервалы между обстрелами, которые указывают свидетели, то сразу становится понятным, что обстрел начали не с горы. Адвокат настаивает, что никто не хотел убивать журналистов, они сознательно поехали в зону боевых действий и попали под перекрестный огонь.

Мама украинского гвардейца Оксана Максимчук выразила надежду, что суд примет во внимание аргументы защиты и оправдает ее сына.

Министр внутренних дел Арсен Аваков, который тоже прилетел в Италию, в рамках форума безопасности заявил, что дело Маркива - одна из составляющих гибридной войны, которую развязала Россия против Украины.

Прямая речь: "Дело против гвардейца Маркива - это гибридный удар по Украине. Это все было инсинуировано в 2015 году российскими пропагандистами и подхвачено во Франции и Италии, вылилось в обвинения против украинского солдата и Украины. Те слова, которые звучали от стороны обвинения, пытались оправдать террористов: якобы, это Украина начала боевые действия. Дело против Маркива - это гибридная война, но мы должны побеждать и доказывать свою правоту везде: на фронте, где рвутся мины, и в зале суда ".

Дополнительно: Следующее заседание по делу Маркива состоится 3 ноября. Тогда и станет известно, приобщил ли суд доводы защиты к делу и, собственно, решение по делу.

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