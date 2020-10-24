Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У світі третій день поспіль рекорд заражень COVID-19

Субота, 24 жовтня 2020, 05:08

23 жовтня COVID-19 виявили майже у півмільйона людей. 

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: Минулої доби у світі виявили 489 757 випадків зараження коронавірусом, зокрема, 231 тисяча нових хворих зафіксовано в країнах Європи. В Україні діагностували рекордні 7053 зараження.

В країнах Європи лідерами антирейтингу з кількості нових випадків COVID-19 є Франція, Великобританія, Іспанія та Україна, яка займає 11 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 16-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень є Росія, Іспанія, Франція, Великобританія. Україна займає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна вже на 23-му місці.

Станом на момент публікації, у світі зафіксовано 42 мільйона випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 31 мільйон людей, 1 149 142 пацієнтів померло.

Довідка: У травні 2020-го у світі за тиждень діагностували близько 500-600 тисяч заражень COVID-19.

Знати більше: Динаміка поширення COVID-19 в Україні та світі

Що передувало: Іспанія стала першою країною в ЄС, в якій зареєстрували понад 1 мільйон заражених COVID.

Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 23 жовтня: оновлений перелік "червоних" зон, затримання "тітушок" Медведчука

Забудовники у списках партій до Київради: люди Столара, Комарницького і Хмельницького

СБУ затримала "тітушок", підконтрольних Медведчуку – джерела

МОЗ оновило список "червоної" зони: до неї потрапила 51 країна

Батько загиблого розвідника подав позов проти Зеленського

1200 грн на руки і більше 100 млн на все: в ОПОРІ дізналися, скільки коштуватиме "Зе-опитуваня"

Усі новини...
коронавірус
В США відновили випробування вакцини від коронавірусу AstraZeneca і Johnson & Johnson
Коронавірус: в Європі знов діагностували рекордну кількість заражень
Друга країна в ЄС зафіксувала мільйон заражень COVID
Останні новини
05:41
США запровадили санкції проти російського інституту за поширення вірусного ПЗ
05:08
У світі третій день поспіль рекорд заражень COVID-19
04:07
Кандидат в президенти США Трамп пообіцяв, що пандемія скоро закінчиться
02:48
В США відновили випробування вакцини від коронавірусу AstraZeneca і Johnson & Johnson
02:02
Коронавірус: в Європі знов діагностували рекордну кількість заражень
01:55
КПВВ в Золотому та Щасті відкриють 10 листопада
00:30
Друга країна в ЄС зафіксувала мільйон заражень COVID
23:58
відеоНа узбережжі Намібії знайшли 7 тисяч мертвих тюленів
23:43
Справа Марківа: "Звинувачують не лише нацгвардійця, а й всю українську націю"
23:22
На Буковині третій день поспіль рекорд заражень COVID-19
Усі новини...