В мире третий день подряд рекорд заражений COVID-19

23 октября COVID-19 обнаружили почти у полумиллиона человек.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: За прошедшие сутки в мире обнаружили 489 757 случаев заражения коронавирусом, в частности, 231 000 новых больных зафиксировано в странах Европы. В Украине 23 октября диагностировали рекордные 7053 заражения.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Франция, Великобритания, Испания и Украина, которая занимает 11 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 16-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Россия, Испания, Франция, Великобритания. Украина занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина уже на 23-м месте.

По состоянию на момент публикации, в мире зафиксировано 42 миллиона случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 31 миллиона человек 1 149 142 пациентов умерли.

Справка: В мае 2020-го в мире за неделю диагностировали около 500-600 тысяч заражений COVID-19.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Что предшествовало: Испания стала первой страной в ЕС, в которой зарегистрирован 1 миллиона случаев COVID.