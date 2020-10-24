Четверта церква визнала автокефалію ПЦУ

Православна Церква Кіпру визнала автокефалію Православної Церкви України.

Джерело: Православна Церква України, заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ архієпископ Євстратій Зоря

Дослівно ПЦУ: "З радістю повідомляємо вам добру новину: предстоятель Православної Церкви Кіпру архієпископ Нової Юстиніани і всього Кіпру Хризостом II у суботу, 24 жовтня, під час синодальної спільної Божественної літургії у монастирі Богородиці Хрісоррогіатісса, що у м. Пафос, вперше під час Великого входу пом’янув у Диптиху ім’я Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія як предстоятеля автокефальної Православної Церкви України.

Таким чином, Кіпрська Церква, яка є однією з найдавніших помісних Церков, визнана автокефальною на ІІІ Вселенському соборі, та 10-та за місцем у Диптиху, доєдналася до визнання Томосу про автокефалію Православної Церкви України та стала четвертою Церквою, яка визнає Помісну ПЦУ – після Вселенського Патріархату, Церкви Греції та Олександрійського Патріархату".

Деталі: Заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ архієпископ Євстратій Зоря підкреслив, що предстоятель Церкви не потребує попереднього формального рішення синоду або іншого органу, який би дозволив йому поминання нової автокефальної Церкви.

Дослівно Зоря: "В Православній Церкві в моментах, які не мають прямого регулювання в канонах, вагомим аргументом є прецедент.

Зараз ясно видно, що Церкви грецької традиції у непростому процесі визнання Томосу про автокефалію Православної Церкви України вже сформували цей прецедент щодо "форми" визнання.

Отже, і в Церкві Греції, і в Олександрійському Патріархаті, які першими доєдналися до визнання, було визначено, що право визнавати нову автокефальну Церкву, якій надано Томос Вселенського Патріарха – це право предстоятеля. Не Синоду чи іншого керівного органу, а саме предстоятеля Церкви.

Він реалізує його через літургійне поминання імені нового предстоятеля автокефальної Церкви у Диптиху (офіційному переліку глав Помісних Церков).

Безперечно, що предстоятель, перш ніж офіційно пом‘янути ім‘я глави нової автокефальної Церкви у Диптиху, може проводити консультації, формально чи неформально запитуючи думку інших ієрархів. Але він не потребує попереднього формального рішення якогось органу, який би "дозволив" йому таке поминання".

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