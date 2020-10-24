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Четверта церква визнала автокефалію ПЦУ

Субота, 24 жовтня 2020, 12:16

Православна Церква Кіпру визнала автокефалію Православної Церкви України.

Джерело: Православна Церква України

Дослівно: "З радістю повідомляємо вам добру новину: предстоятель Православної Церкви Кіпру архієпископ Нової Юстиніани і всього Кіпру Хризостом II у суботу, 24 жовтня, під час синодальної спільної Божественної літургії у монастирі Богородиці Хрісоррогіатісса, що у м. Пафос, вперше під час Великого входу пом’янув у Диптиху ім’я Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія як предстоятеля автокефальної Православної Церкви України.

Таким чином, Кіпрська Церква, яка є однією з найдавніших помісних Церков, визнана автокефальною на ІІІ Вселенському соборі, та 10-та за місцем у Диптиху, доєдналася до визнання Томосу про автокефалію Православної Церкви України та стала четвертою Церквою, яка визнає Помісну ПЦУ – після Вселенського Патріархату, Церкви Греції та Олександрійського Патріархату".

Передісторія:

  • Собор ієрархів Грецької (Елладської) церкви 12 жовтня 2019 року визнав автокефальну Православну Церкву України.
  • Елладська церква стала першою після Вселенського Патріархату з-поміж помісних православних церков світу, яка визнала ПЦУ та вступає з нею у євхаристійне спілкування.
  • Після цього надзвичайний синод Російської православної церкви уповноважив главу РПЦ патріарха Кіріла не згадувати під час богослужінь предстоятеля Елладської православної церкви Ієроніма.
  • 8 листопада 2019 року найстаріший після Вселенського патріархату Олександрійський патріархат офіційно визнав автокефальну Православну Церкву України.
  • 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники Російської православної церкви (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять у ПЦУ.
  • 5 січня 2019 року у Стамбулі підписали томос про автокефалію української церкви, 6 січня патріарх Варфоломій передав його митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.

Українська правда
Теми: Православна Церква Українирелігія


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