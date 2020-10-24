Четверта церква визнала автокефалію ПЦУ

Православна Церква Кіпру визнала автокефалію Православної Церкви України.

Джерело: Православна Церква України

Дослівно: "З радістю повідомляємо вам добру новину: предстоятель Православної Церкви Кіпру архієпископ Нової Юстиніани і всього Кіпру Хризостом II у суботу, 24 жовтня, під час синодальної спільної Божественної літургії у монастирі Богородиці Хрісоррогіатісса, що у м. Пафос, вперше під час Великого входу пом’янув у Диптиху ім’я Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія як предстоятеля автокефальної Православної Церкви України.

Таким чином, Кіпрська Церква, яка є однією з найдавніших помісних Церков, визнана автокефальною на ІІІ Вселенському соборі, та 10-та за місцем у Диптиху, доєдналася до визнання Томосу про автокефалію Православної Церкви України та стала четвертою Церквою, яка визнає Помісну ПЦУ – після Вселенського Патріархату, Церкви Греції та Олександрійського Патріархату".

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